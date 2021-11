Châlons-du-Maine : ils s'opposent au projet de méthaniseur

Pour eux, c'est non, du moins pour le projet en l'état actuel. L'association pour la préservation du bien-vivre à Châlons-du-Maine s'oppose à la construction d'un méthaniseur sur le terrain d'un agriculteur de leur commune. Les élus du conseil municipal ont donné un avis favorable, le 21 octobre. Le préfet doit maintenant trancher.

Près de 44 tonnes de matières organiques y seraient traitées chaque jour, transformées en biogaz et en digestat, les résidus issus de la méthanisation, pour l'épandage. Marie Beloir, secrétaire adjointe de l'association, redoute les éventuelles odeurs. "L'installation est à un kilomètre du centre-bourg, en plein dans les vents dominants. Tout le bourg va être arrosé des effluves ! Et on a une école, ça veut dire que tous les jours, dans la cour de récréation, les élèves seront dans les effluves de l'unité de méthanisation, en tant que mère de famille, je ne cautionne pas !"

"L'impact olfactif est une question légitime", déclare à France Bleu Mayenne Loïc Broussey, le maire de la commune, qui veut rassurer : "Je me suis rendu aux abords de méthaniseurs, notamment celui de Saint-Berthevin [près de Laval] installé depuis huit ans, et je n'ai pas constaté d'odeurs, j'y suis allé deux fois", explique l'élu.

Des routes étroites

Autre crainte : les allées et venues de véhicules imposants. Le porteur du projet, David Pommier est également élu au conseil municipal. Joint par France Bleu, l'agriculteur évoque "trois camions par jour", qui ne passeront pas par le bourg. Mais cela ne rassure pas Mickaël Pavis, vice-président de l'association : "Les routes font entre trois mètres et trois mètres cinquante de large, il n'est pas exclu qu'une benne bascule, et que sa cargaison aille dans le fossé" ce qui selon lui "polluera les eaux de surface et les eaux profondes !"

Entre 3 et 3,5 mètres, c'est la largeur de la route près du site qui pourrait accueillir un méthaniseur, à Châlons-du-Maine. © Radio France - Pierre Pillet

Les membres de l'association contestent aussi la part industrielle des déchets, dans ce projet agricole. "On trouve ça impensable qu'on vienne traiter des déchets de l'agro-industrie dans les campagnes", lance Marie Beloir. "Il y a un amalgame entre la production de gaz et le tonnage entrant dans le méthaniseur, le tonnage entrant est bien agricole à plus de 66%" assure David Pommier, qui ajoute : "C'est un projet que j'ai bien conçu, réfléchi depuis huit ans."

Un gazoduc souterrain de sept kilomètres sera construit en cas d'approbation. Montant : 700.000 euros selon l'association, "dont 40% subventionnés par le contribuable." Sur l'ensemble du projet, près de 900.000 euros de financements publics sont prévus. "Il n'y a pas de retombées financières au niveau communal, nous ne supportons que les inconvénients, sans aucun avantage" s'emporte Noël Barrier, son président, qui redoute une chute de la valeur foncière avec la création de cette structure.

Une consultation publique a été ouverte, qui s'est achevée le mercredi 17 novembre. Mais l'association demande aux élus du conseil municipal d'annuler leur avis favorable. "Je suis un démocrate, et un avis émis par un conseil municipal, je le respecte, maintenant c'est au préfet de prendre sa décision", répond Loïc Broussey.