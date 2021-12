Châlons-du-Maine : une centaine de personnes réunies pour lutter contre le projet de méthaniseur

"Non aux déchets de Bridor". Le message est clair sur la pancarte de Maryline. Pour elle, il est inconcevable que l'entreprise de confection de viennoiseries vienne traiter ses déchets à deux pas de chez elle. C'est ce pourquoi, avec une centaine de personnes, elle a manifesté dans les rues de Châlons-du-Maine, ce samedi après-midi, contre le projet de méthaniseur qui devrait s'y installer d'ici 2022.

La peur d'un trafic routier important

Le but de cette installation : revaloriser les déchets agro-alimentaires pour les transformer en bio-gaz ou en digestat. Mais ce que dénoncent les membres de l'association Bien vivre à Châlons-du-Maine, c'est que les industriels aux alentours, comme l'usine Bridor, pourraient venir y déverser leurs déchets agro-alimentaires.

"Le réseau routier n'est pas adapté pour recevoir des convois de plus de 40 tonnes, explique Noël Barrier, le président de l'association. Et nos routes ne sont pas assez larges et en même que le revêtement n'est pas assez résistant. Nos routes vont se dégrader."

Un trafic routier important que craignent tous les habitants. "Si on est à la campagne c'est pour être tranquilles, pas pour avoir des camions qui passent devant chez nous tous les jours", s'indigne Maryline.

Des nuisances olfactives

Un autre point d'inquiétudes pour les Chalonnais : les odeurs qui pourraient émaner de ce centre de méthanisation, qui est à un kilomètre du centre du village. "Il sera à l'ouest du bourg, démontre Noël Barrier. Ce qui veut dire que le bourg sera en permanence sous les vents dominants et que les effluves ainsi que les gazs toxiques seront en direction du bourg de Châlons-du-Maine."

Les habitants ne demandent pas l'annulation totale du projet, qui n'a pour l'instant pas officiellement été ratifié par le préfet. Mais ils demandent de le déplacer sur un terrain plus adapté. "On aimerait qu'on nous considère", s'indigne Marie Beloir. Elle aurait souhaité que la mairie consulte les habitants avant d'accepter le projet. Les membres de l'association seront reçus la semaine prochaine par le sous-préfet pour en discuter.