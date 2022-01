Chamalières : deux loutres poursuivent leur rééducation au centre de soins mammifère

"Elles nécessitent beaucoup d'attention" : Laurent Longchambon, bénévole à l'association Panse-Bêtes à Chamalières, plante le décor. Les deux loutres que le centre héberge depuis plusieurs mois sont suivies de très près. "La deuxième que nous avons reçue a nécessité beaucoup de soins puisqu'elle avait subi de multiples traumatismes", poursuit le membre de Panse-Bêtes. Un accompagnement vétérinaire quasiment quotidien lui a permis de retrouver "une forme viable". "La plus jeune, que des kayakistes ont retrouvée toute seule en juillet, avait elle à peine débuté son éducation !"

Des infrastructures dédiées

"Elle ne connaissait même pas l'eau, elle en avait peur !", détaille Laurent Longchambon. Pour familiariser les jeunes animaux avec leur environnement, le grand bassin dont dispose le centre est indispensable : "cela leur permet de faire des aller-retours à la nage, de se dépenser. On les voit vraiment se construire sur un plan social." Un enclos sec est également présent pour imiter leurs tanières naturelles. Le centre de Chamalières est le seul de la région Auvergne-Rhône-Alpes à disposer de telles infrastructures. Plusieurs partenaires ont participé à leur élaboration : le GMA (Groupe Mammalogiqe d'Auvergne), la Société Française de Protection des Mammifères ou encore la Communauté France Bleu.

La remise en liberté envisagée cet été

Malgré les nets progrès observés ces derniers mois, le processus de rééducation est encore long. "On va rentrer dans la phase de dressage", explique le bénévole. Les deux mammifères vont être confrontés à des poissons pour "leur apprendre à pêcher". Une étape indispensable pour réussir la réintroduction dans les espaces naturels : "on doit les former à pêcher en quantité importante pour qu'elles puissent se nourrir." Le centre envisage de remettre les deux loutres en liberté avant l'été 2022.