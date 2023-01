Chambéry : ils battent le record du monde de la plus grosse tartiflette vegan !

L'Association justice animaux Savoie (AJAS) a battu le record du monde de la plus grosse tartiflette vegan à Chambéry ce dimanche 15 janvier. Il sera homologué dans les prochains jours après le passage d'un huissier de justice ce dimanche.

Plus de 400 personnes pour goûter cette tartiflette vegan

L'objectif de ce repas festif était de régaler les 400 convives avec une version végétale de la traditionnelle tartiflette savoyarde et montrer que "la cuisine sans produits animaux peut être bluffante et gourmande". L'évènement (tarif de huit euros) affichait déjà complet depuis plusieurs jours et la file d'attente ce dimanche midi devant le centre des congrès Le manège à Chambéry était impressionnante.

La file d'attente ce dimanche midi devant le palais des congrès de Chambéry pour manger la tartiflette vegan. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des lardons vegan et du fauxmage

Pour ce défi, l'association a cuisiné 500 kg de tartiflette version végétale : 230 kg de pommes de terre, 75 kg d'oignons, 100 kg de fromage végétal, 60 kg de lardons vegan, 10 kg d'ail.

Près de 400 personnes ont déboursé huit euros pour déguster cette tartiflette vegan. - Mélanie Tournadre

500 kg de tartiflette version végétale

Cet évènement festif se voulait éthique et convivial avec sur place : musique, buvette, stands associatifs et tombola permettant de gagner des repas dans des restaurants vegan de la région ou des cosmétiques non testés sur les animaux.

DJ Matafan est venu goûter cette tartiflette version végétale. © Radio France - Mélanie Tournadre

DJ Matafan , avec son célèbre béret et sa chemise à carreaux, est venu tester cette tartiflette vegan. Le musicien et vidéaste savoyard est catégorique : "je ne suis pas fan de l'odeur et le goût ne ressemble pas à la tartiflette mais il en faut pour tous les goûts et je vais prendre la recette pour faire goûter à ma famille".

Des convives vegan séduits par cette tartiflette version végétale

Près de 400 personnes ont déboursé huit euros pour manger cette tartiflette version végétale et beaucoup ont apprécié : "C'est bon, c'est différent de la tartiflette mais ça m'a plu" explique cette savoyarde, venue manger avec sa belle-fille vegan. "Il ne faut pas tenter de retrouver le goût de la viande, ce n'est pas la même chose, on ne peut pas remplacer le reblochon, c'est autre chose mais c'est très bon" ajoute ce savoyard.

Cette tartiflette vegan géante a été faite avec du fauxmage et des lardons végétariens. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On peut faire un repas vegan gourmand et festif"

"On a voulu faire un moment convivial pour montrer que manger vegan ça peut être gourmand et festif tant en étant éthique" précise la présidente de l'AJAS, Pauline di Nicolantonio. "La protection animale c'est dénoncer le fait que 80% des animaux sont détenus en élevage intensif en France et que trois millions qui sont tués chaque jour dans le pays".

"On veut montrer que lorsqu'on arrête de manger les animaux ce n'est pas triste du tout, c'est au contraire hyper entraînant, ce sont des question éthiques, environnementale, sociales qui nous poussent à dire si je peux manger autrement alors que je fais autrement" ajoute la marraine de ce record du monde de la plus grosse tartiflette vegan, Brigitte Gothière, la cofondatrice de l'association de défense des animaux L214.

