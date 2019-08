Chambéry passe son examen devant le jury des villes fleuries

Le jury du concours des villes et villages fleuris était de passage mardi à Chambéry. L'examen, qui a lieu tous les cinq ans, permettra à la ville de conserver ou non ses trois étoiles, comme c'est le cas depuis 1988.

Plus de 50.000 plantes, 240 jardinières et 170 bacs à fleur embellissent le paysage urbain de Chambéry. Le jury du concours des villes et villages fleuris de France en a vu une petite partie (la meilleure) mardi lors d'une visite de deux heures. Cet examen, qui a lieu tous les cinq ans, permettra à la ville ou non de conserver ses trois étoiles, comme c'est le cas depuis 1988.

Du parc du Verney aux Charmettes

Le jury régional, composé de cinq experts des espaces verts et du tourisme, s'est rendu au parc du Verney, boulevard de la colonne, ou encore aux Charmettes, où a vécu Jean-Jacques Rousseau.

Le jury du concours des villes et villages fleuris dans le parc du Verney à Chambéry © Radio France - Nicolas Peronnet

Guidés par plusieurs membres du service des espaces verts de Chambéry, ils ont pu mesurer l'évolution du fleurissement de la ville. Une décision sera rendue à l'automne, loin d'être anodine à quelques mois des élections municipales. Les étoiles, de 1 à 4, s'affichent en effet sur les panneaux d'entrée de ville.

"On a tondu au dernier moment", Daniel Briand, le chef du service des espaces verts de Chambéry

Une telle visite se prépare pour éviter un déclassement. "Par exemple, on a tondu au dernier moment" explique Daniel Briand, le chef du service des espaces verts de Chambéry, "si il faut défleurir, on le fait à ce moment là aussi, on vérifie avant pour qu'il n'y ait pas la petite chose qui ne doit pas être là".

Billième, le Bourget-du-Lac et Cognin ont également été visitées mardi par le jury qui se rendra mercredi dans le secteur d'Albertville.

En Pays de Savoie, quelques villes comme Aix-les-bains où Annecy peuvent se vanter d'avoir un label "4 étoiles". Pour Chambéry, postuler au rang supérieur n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, "on a pas de lac, on est une ville avec des entreprises, une ville en construction, peut-être dans quelques années quand l'éco-quartier où les grands travaux de la Cassine seront terminés, on verra" conclut Daniel Briand.