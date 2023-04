Chambre d'agriculture de Charente-Maritime : comment le conflit des bassines se rejoue entre syndicats

Les Jeunes Agriculteurs 17 ont mené une action symbolique dans la nuit de jeudi à vendredi, à la Chambre d'Agriculture à Saintes. Ils ont descendu les bureaux de la Confédération Paysanne au rez-de-chaussée. Ils l'ont symboliquement vendu également sur internet. Pourquoi? A cause du conflit des bassines. Les JA 17 reprochent à la Confédération Paysanne d'être contre ce projet, qui doit permettre de stocker l'eau. Ils parlent de "l'ex-syndicat agricole, devenu éco-terroriste".

"Nous sommes aussi légitimes"

Une action qu'a mal vécu la Confédération Paysanne. "La Chambre d'agriculture représente l'ensemble des agriculteurs. Cette action est inacceptable. On a autant notre légitimité qu'un autre syndicat" selon Dominique Mallet, de la Confédération Paysanne.

Les Jeunes Agriculteurs qui sont venus, ce vendredi, remettre à leur place les bureaux, à la demande de la Chambre d'agriculture. Il y a eu pendant plus d'une demi-heure, une discussion entre les deux syndicats. Et une rencontre entre la Confédération Paysanne et les Jeunes Agriculteurs doit être programmée.