Chamonix : la plus grande cordée du monde reportée en juillet

"La plus grande cordée du monde", rien que ça. Pour fêter ses 200 ans, la Compagnie de Guide de Chamonix organisera en juillet prochain la plus grande cordée du monde en haute-montagne entre la France et l'Italie, impliquant 200 personnes. L'événement sera retransmis sur grand écran dans la vallée.

Une distance de 6 kilomètres

Durant deux jours, ce sont 30 guides et 170 invités qui s'encorderont à plus de 3.000 mètres d'altitude, sur une distance de 6 kilomètres, avec un dénivelé positif de 300 mètres, entre l'Aiguille du Midi (3.842m) et la Pointe Helbronner (3.642m), à la frontière franco-italienne.

Cette grande cordée sera retransmise sur écran géant dans la vallée de Chamonix et sur les réseaux sociaux. "C'est une image forte qui incarnera, à elle seule, les valeurs des hommes et femmes qui ont tracé l'histoire de la Compagnie d'hier à aujourd’hui", explique Olivier Greber, président de la Compagnie des guides de Chamonix.

Une image forte qui incarnera nos valeurs

"L’esprit de cordée, l’engagement physique et moral, la liberté, la transmission des connaissances sur l’environnement fragile dans lequel les guides exercent et évoluent, seront partagées avec le grand public". "Chaque participation soutiendra la caisse de secours, fond de solidarité qui dès l’origine a porté les valeurs d’entraide, de partage et d’effort, qui sont plus que jamais d’actualité".

L'événement, qui devait avoir lieu initialement le 22 mai, a été reporté au week-end des 10 et 11 juillet, en raison de la crise sanitaire.

Le calendrier des 200 ans

Au-delà de la grande cordée, la Compagnie des Guides de Chamonix organise plusieurs événements tout au long de l'année pour marquer cet anniversaire :

Les rendez-vous du refuge , une série de conférences du 24 au 27 juin sur l'évolution du climat et ses impacts

, une série de conférences du 24 au 27 juin sur l'évolution du climat et ses impacts La traditionnelle fête des guides sur une semaine, du 9 au 15 août, avc des animations dans tous les villages de la vallée (Argentière, Vallorcine, Le Lavancher, Les Houches, Servoz, Chamonix)

sur une semaine, du 9 au 15 août, avc des animations dans tous les villages de la vallée (Argentière, Vallorcine, Le Lavancher, Les Houches, Servoz, Chamonix) Le défi du Mont-Blanc à la Tour Eiffel : six guides vont relier le Mont-Blanc à la Tour Eiffel à pied et à vélo, une expédition de plus de 600 km pour sensibiliser au changement climatique

La Compagnie des guides de Chamonix, c'est quoi ?