Champ du Feu : nouvelle piste de luge, stade de biathlon, la concertation pour l'avenir du massif est ouverte

L'exposition sur l'avenir du champ du feu n'a pas convaincu Mylène Brochard. "La piste de luge j'ai trouvé ça assez malvenu étant donné la situation écologique actuelle, il va y avoir beaucoup de déforestation, et puis s'ils augmentent les hébergements, il y aura plus de dégradations, je ne suis pas très emballée par ce qu'ils proposent", explique la trentenaire qui se décrit comme "à tendance plutôt écologique".

Parmi les changements envisagés, le secteur le plus enneigé, Les Myrtilles, devrait devenir le pôle nordique du ski de fond. Sur place, un nouveau stade de biathlon de 4 hectares viendra remplacer celui des Bottelets. Un peu plus loin, près de l'auberge de la Rothlach, un nouveau champ de luge pourrait être créé pour l'hiver, transformé en prairie l'été.

Une transformation des cinq secteurs du Champ du Feu

Il faudra donc couper des arbres mais le projet se veut aussi respectueux de l'environnement. Le trajet de certaines pistes sera repensé, d'autres seront fermées, pour celle par exemple qui passe trop près d'une tourbière, zones humides protégée. La proposition de la collectivité européenne d'Alsace vise à transformer les cinq secteurs du massif , améliorer les espaces d'accueil, démonter les anciennes installations et rendre ses droits à la nature à certains endroits.

Nicolas Driot, adepte de ski de fond, est mitigé : "je pense que ça vaut le coup de réaménager le site complètement parce qu'il a un potentiel énorme, il n'a pas été très entretenu je trouve. On peut revoir le site de ski de fond, mais de là à créer un stade de biathlon neuf, je ne sais pas", selon le cinquantenaire venu profiter de la nature en famille.

Une modernisation pour toutes les saisons

Nicolas Degermann est trésorier du comité de ski du Bas-Rhin. Il travaille avec la CEA sur ce projet et lit souvent les messages laissés sur le livre d'or de l'exposition. "Avis très favorable au projet global", "prévoyez aussi des toilettes extérieures", "faites quelque chose qui soit facilement adaptable quand il n'y aura plus de neige"... Parmi les commentaires laissés dans le registre laissé à côté des panneaux, beaucoup de soutien au projet mais aussi des opposants qui s'inquiètent de l'effet des travaux sur la nature, ou qui s'inquiètent de cet investissement dans les sports d'hiver dans un contexte de réchauffement climatique.

Mais le manque de neige, dans le futur, est, selon lui, pris en compte dans les propositions. "C'est la raison pour laquelle nous on mise sur un équipement 4 saisons, l'équipement de ski nordique ne sera pas enneigé en neige de culture !", selon l'ancien président du comité de ski du Bas-Rhin, "nous, nous sommes pour que le projet avance mais toujours dans le respect de la nature, en compensant au maximum et en tenant compte des avis de tous les pratiquants et de tous les utilisateurs du site".

Le public peut donner son avis dans les registres mis à disposition au chalet du Champ du Feu, par courrier ou par mail à l'adresse concertation.champ-du-feu@alsace.eu. Si le projet voit le jour, les changements seront effectifs dans 3 ans.