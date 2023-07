Champ-sur-Drac simule un incendie majeur

Si l 'an dernier plusieurs communes iséroises ont été concernées par des incendies ce n'était heureusement qu'un exercice mardi à Champ-sur-Drac, exercice imaginé par l'Institut des Risques Majeurs et l'un de ses responsables Guilhem Dupuis. "O**n simule un feu de forêt qui serait parti en bordure de route, qui remonte non loin de zones habitées, ce qui nécessite la fermeture de voiries et la mise en sécurité de zones habitées."

Policiers, gendarmes, élus, employés municipaux, se mettent en action. Le sirènes de la commune n'ont pas retenti, mais des routes son bien coupées, et un gymnase ouvert pour accueillir les habitants évacués. Après une heure intense, l'exercice s'achève "à ma connaissance il n'y a aucun blessé" sourit Nicolas Braysse, le directeur des services techniques.

Le souvenir de l'incendie de l'usine Arkéma

Obligatoires tous les 5 ans, ces exercices permettent aux mairies d'évaluer et d'adapter leur plan communal de sauvegarde. "Il y a des risques, il s'agit de les prendre en compte" explique le maire Francis Dietrich "on a des outils mais ces outils sont perfectibles, et il faut que l'on s'exerce pour les maitriser le mieux possible donc c'est l'objet d'un exercice comme celui-là".

Un exercice donc, mais à Champ-sur-Drac tout le monde sait que cela peut arriver. La commune avait été concernée en novembre dernier par les conséquences de l'incendie qui s'était déclenché sur le site de l 'usine Arkéma à Jarrie , un site Seveso.