Champs-Elysées : les illuminations de Noël et les vitrines des magasins éteintes plus tôt cet hiver

Les Champs-Elysées éteignent la lumière ! L'avenue sera bien moins éclairée la nuit cet hiver. Le comité des Champs-Elysées a décidé de participer au plan de sobriété énergétique. "Nous nous devons d'être exemplaire", explique à France Bleu Paris Marc-Antoine Jamet, le président du comité. En conséquence, les horaires des illuminations de Noël et les lumières des enseignes vont être significativement réduits.

Première mesure de ce plan : réduire les illuminations de fin d'année. Comme la Tour Eiffel ou d'autres bâtiments, elles brilleront moins cette année. Elles s'éteindront à 23h45 (au lieu de 2h du matin habituellement), sauf les 24 et 31 décembre. Par ailleurs, elles s'arrêteront le 2 janvier, soit une semaine plus tôt que les années précédentes. Cette mesure permettra, selon le comité, de réduire de 44% la consommation d'énergie des illuminations, qui cette année "ne mobiliseront que 13.176 kwH, soit la consommation annuelle d'un foyer de 3/4 occupants".

Autre mesure, qui devrait avoir des effets plus importants : l'extinction des feux à 22h00 pour tous les commerces de l'avenue. "Cette mesure entre en application immédiatement et devra être généralisée avant le 15 octobre", explique Marc-Antoine Jamet. Elle concerne les commerces mais aussi les bureaux, qui devront éteindre éclairage et écrans de 22h00 à 7h00 du matin au moins. Les commerces et acteurs économiques qui travaillent durant ces heures (cinéma, cafés, restaurants principalement), ne sont évidemment pas concernés.