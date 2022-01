Changé : une recrudescence d'objets piquants au centre de tri de Séché Environnement, des salariés blessés

Debout devant un tapis de tri, Marie-Laure Launay, une des opératrices, est de plus en plus vigilante lorsqu'elle reçoit les déchets. Au fur et à mesure. "On trouve des seringues. Ce matin, encore. Depuis un an, je pense qu'on en a eu plus qu'avant" raconte cette professionnelle. Ses cinq collègues blessés l'an dernier ont bénéficié d'un protocole très précis, mis en place par Séché Environnement avec la médecine du travail. "Dès qu'il y a une blessure la responsable et prévenue. La personne se fait désinfecter immédiatement et va ensuite aux urgences de l'hôpital de Laval" explique-t-elle. Parfois il s'agit non pas de seringues mais des Dastri, ces boîtes jaunes et vertes contenant les déchets piquants et qui sont pourtant consignés par beaucoup de pharmacies.

Du stress pour les trieurs

Les lignes de tri ont été arrêtées d'urgence près de 300 fois l'an dernier à cause de déchets dits "intrus". Ces négligences ou erreurs de la vie quotidienne dans les foyers mayennais ont de réelles conséquences, et parfois dangereuses pour les hommes et les femmes qui travaillent au centre de tri de collecte sélective de Séché Eco Industries explique Isabelle Gatepaille sa responsable. "Un site industriel est fait pour fonctionner, pas pour s'arrêter. Et humainement parlant, c'est du stress pour nos salariés. Pour ceux qui sont touchés par une seringue il y a une vraie épée de Damoclès, en se demandant parfois ce qu'elle pouvait contenir" déclare Isabelle Gatepaille.

Près de huit tonnes de déchets par heure sont triés dans l'usine, d'où l'intérêt de bien respecter le tri sélectif à la maison. "_Nous demandons à la population de ne pas jeter les seringues dans les bacs de tri_. Ce geste peut paraître anodin pour certaines personnes mais il a des conséquences lourdes pour nos opérateurs. Donc s'il vous plaît faites attention" implore la responsable du centre du tri.