Changement à la tête de la Dreal de Normandie : Patrick Berg quitte son poste

Patrick Berg sera remplacé à la tête de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie à partir du 1er décembre. Il est nommé au même poste en Occitanie. Un changement qui intervient en plein pendant l'affaire Lubrizol.

Rouen, France

C'est l'un des visages de l'affaire Lubrizol à Rouen : Patrick Berg, le directeur de la Dreal de Normandie (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) change de région. Il est nommé au même poste en Occitanie, à partir du 1er décembre et pour cinq ans. L'information a été publiée au Journal officiel ce dimanche 27 octobre 2019 et repérée par nos confrères de Paris-Normandie.

On ne sait pas encore si cette nomination se fait en réaction à sa gestion de l'incendie à Lubrizol. L'arrêté date du 18 octobre, soit cinq jours avant l'audition de Patrick Berg devant les députés.

En Normandie depuis sept ans

C'est Olivier Morzelle, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, qui est chargé de prendre la suite. Il est nommé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre.

Patrick Berg avait été nommé directeur de la Dreal de Normandie début 2016. Il était auparavant directeur de la Dreal de la Haute-Normandie, depuis 2012.