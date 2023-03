Changement climatique et réchauffement du Rhône : quel impact sur les centrales nucléaires ?

Quel avenir pour le fleuve du Rhône ? Avec le changement climatique, le débit du fleuve pourrait baisser jusqu'à 20% dans les 30 prochaines années ! L'alerte est donnée par l'agence de l'eau suite à une étude faite au cours des dernières décennies.

Un débit moins fort pour le fleuve le plus puissant de France, combiné à une augmentation de la température de l'eau (+1,8 degrés ces 60 dernières années), qui n'est pas sans conséquence pour certains réacteurs nucléaires. Le long du fleuve, se trouvent 14 réacteurs nucléaires, dont huit fonctionnent avec des circuits ouverts, et ce sont précisément eux qui posent problème, comme l'explique Laurent Roy, directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. "Ce qui augmente la température du Rhône ce sont les huit réacteurs qui sont en circuit ouverts : ils prélèvent de l'eau du Rhône et la rejettent en totalité, mais plus chaude ! "

ⓘ Publicité

Selon lui, il est urgent de s'adapter, car sans changement, les centrales pourraient diminuer leur production d'environ 10%, si elles fonctionnaient sans discontinuer.

De son côté, EDF a déjà commencé à faire quelques aménagements en faisant des lâchers d'eau par le biais de barrages hydroélectriques, ce qui permet de rafraîchir le fleuve.