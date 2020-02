Changement climatique : "il faut comprendre ce qui se passe et agir" explique la préfète de la Creuse

C'est parti pour le SAGE Creuse, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Creuse. Le parlement de l'eau, chargé de son élaboration s'est réuni pour la toute première fois à la préfecture de la Creuse. Son but : fixer les règles d'un bon usage collectif de l'eau.

Comment faire face aux sécheresses à répétition ? C'est le défi que devra relever le parlement de l'eau qui vient de se réunir pour la toute première fois à Guéret. Il rassemble près de 70 personnes, des usagers (agriculteurs, industriels, associations) des élus et bien sûr les représentants de l’État. Ensemble, elles vont élaborer d'ici quatre ans, un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Creuse pour fixer les règles d'un meilleur usage collectif de l'eau. La préfète de la Creuse va coordonner la mise en place du SAGE Creuse. Magali Debatte était ce vendredi matin l'invitée de France Bleu Creuse.

La Creuse vient de vivre une année 2019 "exceptionnelle à tous les points de vue, exceptionnelle par la sécheresse jusqu'en septembre, quasiment pas d'eau durant cinq mois, exceptionnelle aussi sur les trois derniers mois de l'année avec cette fois une pluviométrie jamais enregistrée depuis les années 50". Et malgré cela, la situation en ce début d'année 2020 reste préoccupante, " les nappes ne sont pas rechargées, et les cours d'eau ne débordent pas !"

Comprendre ce qui se passe pour agir

"Sur les six dernières années, nous avons eu cinq années de sécheresse. Ce qui était exceptionnel, calamité agricole, catastrophe naturelle, devient malheureusement de moins en moins exceptionnel. Les phénomènes qui sont en train de se passer sont vraiment nouveaux. Les récoltes sont en avance, les oiseaux migrateurs remontent déjà, on voit des effets sur la biodiversité. Il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer pour pouvoir l'anticiper. Il faut se préparer aux effets du changement climatique et c'est maintenant qu'il faut le faire !"

Un SAGE pour quoi faire ?

"Il faut se doter d'outils, pour gérer ces questions d'eau d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Et le SAGE va nous permettre de mettre en place des objectifs, un plan d'action, un calendrier pour se préparer. On a fait beaucoup d'hypothèses, de scénarios, et il faut prendre les bonnes décisions." D'une superficie de 9 500 km2, le bassin de la Creuse est l'un des plus grands territoires de SAGE de France. Il s'étend sur trois régions (Nouvelle Aquitaine (60%), Centre Val de Loire (40%), et à la marge Auvergne-Rhône-Alpes) et huit départements (Creuse (31%), Indre (32%), Haute-Vienne (17%), Vienne (12%), Indre-et-Loire (8%) et à la marge : Allier, Corrèze et Cher).