Changement climatique : l'Indre prépare une stratégie pour s'adapter

Des épisodes de sécheresse récurrents, la question du partage de l'eau de plus en plus sensible, des épisodes météorologiques très violents : l'impact du changement climatique est déjà visible en Berry. Dans l'Indre, une stratégie départementale se met en place pour se préparer, anticiper, s'adapter et trouver des solutions. 250 élus ont été formés en septembre .

Une nouvelle réunion avait lieu ce mardi à Châteauroux en présence d'une centaine de personnes : des syndicats d'énergie, la chambre d'agriculture, des entreprises, des acteurs de la forêt, de la santé, de la mobilité, des élus. "Là, on entre dans le concret pour établir ensemble une stratégie d'adaptation au réchauffement climatique", explique Claire Blouin, chargée de mission climatique au sein de la direction départementale des Territoires de l'Indre.

L'Indre, un territoire déjà vulnérable face au changement du climat

Plusieurs ateliers ont été menés pour faire l'état des lieux le plus complet possible. "On a des bâtiments pas toujours correctement isolés, on pense toujours au confort thermique de l'hiver mais pas assez les températures caniculaires. Et puis il y a un impact psychologique du réchauffement climatique avec des épisodes climatiques qui génèrent de la sidération comme la chute de grêle au mois de mai", souligne Claire Blouin, invitée de France Bleu Berry ce mercredi.

Sur quoi vont déboucher ces ateliers et ces réunions ? "On va se mettre en ordre de marche, on se donne 18 mois pour élaborer une stratégie départementale pour faire face à ce changement climatique qui nous attend. Il y aura différentes sources de financements", conclut Claire Blouin.