Changement climatique : le refuge de la Pilatte se fissure dans les Ecrins à cause du recul d'un glacier

Il n'ouvrira pas cet été. Le refuge de la Pilatte, perché à 2577 mètres d'altitude dans les Ecrins est menacé par la fonte du glacier sur lequel il est adossé. Au moment où les experts climat du GIEC rendent un rapport alarmant qui prédit une augmentation "sans précédent" des canicules, des inondations et des catastrophes naturelles, la fermeture de ce refuge est une illustration très concrète des conséquences du dérèglement climatique dans les Alpes.

Une fissure surveillée depuis une quinzaine d'années

Accessible en trois heures et demi depuis la Bérarde, cette bâtisse massive située sur un promontoire rocheux qui domine le glacier de la Pilatte, se fissure depuis une quinzaine d'années. La fonte du glacier fragilise le socle sur lequel elle est construite.

Dans les années 20, le glacier reculait de 3 à 4 cm par an. Aujourd'hui il perd 20 mètres chaque année et le refuge menace de s'effondrer. La Fédération Française des Clubs alpins et de Montagne a donc pris la décision douloureuse de ne pas l'ouvrir cet été alors qu'il est une destination prisée des randonneurs en famille et une porte d'entrée pour les alpinistes vers les sommets des Bans, du Gioberney, de la pointe de la Pilatte et d'autres.

Les Alpes se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète

Même si l'hiver, la neige recharge un peu les glaciers, leur recul semble irrémédiable. Car le réchauffement climatique réduit l'"albédo", le pouvoir réfléchissant des surfaces. Moins enneigées, moins blanches, les Alpes se réchauffent deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. Elles ont gagné plus de 2 degrés depuis le milieu du XIXe siècle.

"Pour des raisons de sécurité, le refuge de la Pilatte est malheureusement fermé jusqu’à nouvel ordre. L’instabilité du terrain nous impose en effet de réaliser des relevés complémentaires. Nous vous tenons informés de l’évolution de la situation", lit-on sur le site de la FFCAM. Pas plus de d'informations sur l'avenir du bâtiment pour l'instant, même si une étude a été réalisée par un étudiant de l'université de Grenoble pour reconstruire éventuelement le refuge vieux de près de 100 ans de l'autre côté du vallon.