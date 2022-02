Changement climatique : quel avenir pour la rivière Saône et ses riverains ?

Vous avez peut-être souvent du mal à sortir de votre lit, mais cela fait des décennies que la Saône sort volontiers du sien. Oui, on parle bien de la rivière qui descend de la Haute-Saône jusqu'à Lyon en passant par la Côte-d'Or. Pour l'instant, elle est calme, mais chaque année les dégâts causés par ses crues coûtent en moyenne 98 millions d'euros. Tout cela ne s'arrange pas avec les perturbations liées au changement climatique, on l'a encore vu l'été dernier, avec des dizaines d'hectares inondés dans le Val de Saône en Côte-d'Or. Ce jeudi 3 février 350 personnes vont se réunir à Chalon-Sur-Saône. Des élus, des agriculteurs, des spécialistes de l'environnement ou des professionnels du tourisme : tous vont débattre des adaptations à mettre en place pour mieux vivre avec la Saône. L'idée c'est de trouver 10 objectifs à mettre en place dans les 15 à 20 ans qui viennent.

Cultures inondées dans le Val-de-Saône © Radio France - Olivier Estran

Jean-Luc Loizon est agriculteur à Bonnencontre, pas très loin de Saint-Jean-de-Losne. Il sera un de ceux qui portera la parole du monde agricole dans cette grande réunion : "Dans les années 80, j'ai dû renoncer à l'élevage de vaches charolaises, car mes prairies ont été inondées à plusieurs reprises dans la même décennie. Les pâtures étaient recouvertes de boue et mes animaux se retrouvaient sous bâtiment sans rien à manger. Et je ne suis pas le seul à avoir renoncé à l'élevage pour ces raisons."

Faire des retenues d'eau, pas des marais" -Jean-Luc Loizon, agriculteur

"Aujourd'hui, on a mis en place des cultures qui démarrent tard au printemps pour éviter qu'elles soient noyées par les crues hivernales. Il y a encore quelques années, j'aurai plaidé pour des écoulements afin de faire circuler l'eau vers l'aval, mais avec les différentes sécheresses que nous avons connu, je pense que le mieux serait de faire des retenues d'eau pour contrôler les excès de la rivière et servir de réserves pour l'irrigation. Mais attention , je parle bien de retenues utiles, des "bassines", pas des zones humides ou marais que l'on ne pourrait pas utiliser."

En juillet 2021, des maïs pourrissent sur pied car les sols sont saturés d'eau © Radio France - Olivier Estran

Les temps changent, nous devons changer aussi"- Marie-Line Duparc, maire de Saint-Jean-de-Losne

Les caprices de la Saône, Marie-Line Duparc les connait bien. Elle est la maire de Saint-Jean-de-Losne : "On a des étés très chauds, et des fortes pluies qui peuvent être abondantes et violentes : les temps changent et nous nous devons changer aussi, nous adapter. Par exemple pour les plans d'urbanisation, il faut mieux reconstruire sur l'existant et arrêter de nous étendre car l'urbanisation a des effets sur les sols. Maintenant il faut que ce soit un plan d'action collectif, et que tout le monde travaille en concertation."

Marie-Line Duparc, maire de Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Olivier Estran

Auxonne veut doubler son port

La Saône est une rivière de 480 km qui descend de la Haute-Saône jusqu' à Lyon pour se jeter dans le Rhône. Jean-François Coiquil, le maire d'Auxonne en subit aussi les humeurs, mais il voit sa présence comme une chance : "C'est un élément d'attractivité pour notre ville, notre camping en bord de Saône, cela attire les touristes. D'ailleurs nous aimerions doubler la capacité de notre port fluvial, le faire passer de 150 à 300 places."

La Saône est une des principales rivières navigables de France © Radio France - Olivier Estran

Le projet d'agrandissement est confié à la société H2-O. Son dirigeant Max Gérard confirme que la demande est bien-là : "On a crée le port d'Auxonne en 2011, en 5 ans il a été plein, et cela fait donc donc 5 ans que l'on refuse du monde. On peut accueillir de nouveaux bateaux. Le projet d'agrandissement se heurte a une question technique : où mettre toute la terre de remblai qui sera extraite ? il faudra sortir 130.000 à 150.000 mètres cubes. On ne peut pas l'épandre dans les champs, ni la transporter sur des dizaines de kilomètres."

Max Gerard à la tête de la société H2-O gère le port de Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Olivier Estran

Le tourisme fluvial est pourtant bien un moteur économique, H2-O gère le port de Saint-Jean-de-Losne, le plus grand port fluvial français avec 600 bateaux. "On a un chiffre; on dit que 10 bateaux créent un emploi" sourit Max Gérard. "Il y a 35 ans, notre société a démarré avec une personne, aujourd'hui nous sommes une cinquantaine."

Un plan de bataille contre l'étouffement de la rivière et ses canaux

La Saône et le changement climatique, cela se traduit aussi par la multiplication de la myriophylle, cette plante aquatique qui envahit la rivière et ses canaux au point d'empêcher la navigation. L'université de Nancy a mis au point un plan de bataille qui débute à Saint-Jean-de Losne : coupe hivernale de la plante, rideau de bulles, apport de sédiments pour recouvrir les plantes. Ces essais sont une première et on espère qu'ils seront probants.