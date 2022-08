Changements climatiques et architecture : 5 questions à Sylvia Ghipponi, présidente de l'Ordre en Corse

Des températures plus élevées, des aléas climatiques plus fréquents... Le besoin d'adapter les constructions aux changements climatiques se fait de plus en plus pressant, et il intéresse les architectes. Sylvia Ghipponi présidente de l'Ordre des architectes en Corse répond à nos questions.

Comment les architectes s'intéressent-ils aux conséquences des changements climatiques ?

Nous les prenons en compte sur deux niveaux : au niveau des causes et au niveau des conséquences. Si on s'intéresse aux causes, il faut décarboner la construction, notamment en utilisant avec parcimonie certains matériaux, comme le béton par exemple. C'est le matériau manufacturé qui émet le plus de gaz à effet de serre et son composant essentiel, c'est le sable, qui devient une denrée rare.

Il faut utiliser des écomatériaux comme le bois, la pierre, la paille, la terre, le liège... Il y a beaucoup d'éco-matériaux que nous pouvons développer, mais il faut que les filières suivent.

Ces écomatériaux sont-ils faciles à trouver en Corse ?

On a beaucoup de difficultés à trouver ces matériaux sur l'île. Or, quand on parle d'écomatériaux il faut se poser la question de l'approvisionnement : Si c'est pour que le bois prenne le bateau et le train pour arriver du bout de l'Europe, c'est moins intéressant que si on a un matériau local. Le développement est en cours sur certaines filières, il faut accélérer.

Et du point de vue des conséquences des changements climatiques, par exemple pour ce qui concerne les canicules ?

On ne pourra pas tout régler avec la climatisation. Les climatisations rafraîchissent l'intérieur mais consomment de l'énergie et génèrent du réchauffement à l'extérieur. Il faut d'autres solutions, notamment végétaliser les villes. Cela peut passer par exemple par le remplacement d'une cour d'école bitumée par de la terre ou bien des cours de co-propriété qui seraient davantage plantées.

Au niveau individuel, sur les habitations, il faut réfléchir sur la conception, trouver des ventilations naturelles, faire des choix de matériaux judicieux...

Est-il facile de convaincre les clients de s'adapter ?

Dans le public, les maîtres d'ouvrage sont plus faciles à convaincre que dans le privé. Il y a souvent des investissements à faire et il faudrait qu'il y ait davantage d'aides, des compensations... Il ne faut pas que le coût soit un frein pour cette transition.

C'est un sujet qui préoccupe les jeunes architectes ?

Complètement ! Ils sont convaincus de cette nécessaire adaptation, et ils y sont formés à l'école. C'est aussi une génération très sensible à ces enjeux.