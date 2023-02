Chantier d'Eole : la circulation rouvre au centre de la porte Maillot à Paris

Du changement au niveau de la Porte Maillot à Paris. Le plan de circulation change à partir de ce vendredi. Désormais, plus besoin de contourner le rond point, appelé à disparaître. Les voies traversent directement la place en ligne droite entre Paris et Neuilly. Une réouverture toutefois partielle. Il faudra attendre jusqu'au mois de juillet pour la réouverture totale de la place.

A partir de ce vendredi, les automobilistes pourront emprunter deux voies dans le sens Neuilly-Paris et une seule voie en direction du périphérique depuis l'Arc de Triomphe. Car le chantier Eole du prolongement du RER E n'est pas encore fini. "Les travaux de la SNCF sont en retard, c'est pour ça qu'on ne pourra pas ouvrir les deux voies venant de la place de l'Etoile, puisqu'il y a encore une grue dont à besoin la SNCF pour accélérer ces travaux. Il faudra attendre le 15 avril pour que la deuxième voie soit ouverte au trafic", précise Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers et de la coordination des travaux.

Réouverture complète l'été prochain

Mais il faudra patienter encore un peu pour pouvoir circuler de nouveau normalement sur la place. "La vraie réouverture de la circulation complète, ce sera au mois de juillet où il y aura 2X4 voies disponibles, dont à chaque fois une voie de bus", détaille Jacques Baudrier. "C'est là qu'on aura un schéma de circulation tout à fait normal."

Et encore plusieurs mois seront nécessaires pour découvrir le visage définitif de la place Maillot. Le projet, baptisé "Axe Majeur", reliera la place de l'Etoile à La Défense, via Neuilly-sur-Seine.'"Il y aura encore des travaux d'aménagement de l'espace public. Nous ne pourrons réaliser nos travaux qu'une fois que la SNCF a fini les siens. La SNCF met tout le monde en retard mais on aura une situation très bien améliorée à partir du mois de juillet" explique l'adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers et de la coordination des travaux.

Plan général des aménagements de la porte Maillot après travaux - Ville de Paris

De nouveaux espaces pour les piétons et les vélos

De nouveaux espaces verts et piétons vont ainsi être créés dans le prolongement du bois de Boulogne. Par la suite, la gare routière va être enterrée et le Palais des Congrès va être étendu. Cet aménagement réduit fortement la place de la voiture pour privilégier le vélo avec des pistes cyclables de chaque côté des voies. Avec l'aménagement du cours de Vincennes, jusqu'à Vincennes, et celui de la porte Maillot, " qui va aller bien au-delà, jusqu'à Rueil Malmaison, voire Nanterre, ça va être la plus grande liaison vélo d'Île-de-France" affirme Jacques Baudrier.

Le but de ces travaux est simple, selon l'adjoint chargé des travaux, "faire de la porte Maillot une porte du Grand Paris qui soit accessible aux vélos, plus agréable, beaucoup moins polluée avec moins de trafic automobile, beaucoup plus d'arbres et de végétation. C'est un des grands projets d'aménagement d'espace public au même titre que la porte de la Chapelle ou la porte de Montreuil". D'un coût de plusieurs dizaines de millions d'euros, les travaux de la porte Maillot devront être totalement terminés avant les Jeux Olympiques 2024.