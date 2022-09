Suivez les avancées du chantier de la gare à Cagnes-sur-Mer

En 2019, la zone a tout d'abord été sécurisée en terme d'inondations. La rivière le Malvan a été canaliséepour éviter tout débordement. Ensuite, de nouvelles voies de circulation ont été créées dans le quartier. Certaines viennent d'être tout juste remises en service après quelques mois difficiles pour la circulation automobile.

Ces derniers mois, c'est le parking relais de 300 places qui a vu le jour. En face de la vieille gare, il est désormais en service depuis le mois d'août. Il était très attendu par la population du moyen pays (La Colle-sur-Loup, Saint-Paul, Vence) qui vient, en voiture, prendre le train à Cagnes.

Construire une gare, en détruire un autre

Les prochains mois vont être consacrés aux parvis de la gare SNCF. Il sera arboré, se dotera d'une station de vélo et d'une gare routière pour les bus. Cette phase des travaux sera normalement terminée à la fin de l'année.

Mais cette rénovation urbaine ne s'arrêtera pas là. C'est carrément le bâtiment de la gare qui va être démoli. Une nouvelle gare de voyageur va être construite avant que l'ancienne gare soit, elle, détruite. Ce projet doit être clos en 2024.

Enfin pour parachever ce quartier et ce pôle multimodal, il faudra attendre 2026 et l'arrivée du tramway à Cagnes-sur-Mer. Une station sera mise en place à 200 mètres de la gare SNCF et une zone piétonne sera identifiée et construite pour relier les deux.