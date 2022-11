Chantier de reboisement à Bellecombe-en-Bauges

Le temps est idéal à Bellecombe-en-Bauges en cette Sainte Catherine. Quatre petits degrés ce vendredi matin, digne d'une fin novembre en Savoie. Le ciel est dégagé et le soleil illumine la forêt du Semnoz sur la pente d'en face, bien visible depuis cette clairière artificielle, qui n'en sera bientôt plus une.

Le sol est bien humide et riche en eau, le bêchage se fait facilement. © Radio France - Arthur Deplante

Depuis mai, un chantier de reboisement a été enclenché par le propriétaire de cette parcelle d'1,5 hectare de terrain. Suite à l'attaque du bois par le scolyte (sorte de fourmi qui se niche entre le tronc et l'écorce et empêche la sève de remonter), une déforestation partielle a eu lieu au printemps 2022. A l'arrivée de l'automne, voici venu le temps de la reconstruction.

Il y a 30 ans, c'était 100 % de survie, aujourd'hui, impossible de vous dire [...] Il n'y a plus de saison."- Jean-Louis, 40 ans de métier.

Dans la vallée des Bauges, ce sont les résineux qui ont la cote ! Ici, verront le jour trois sortes d'essences : des sapins, des épicéas et des douglas. Plus de 1200 pieds vont être plantés au total en 48 heures. Impossible, pour autant, de savoir quel sera le taux de survie de ces plantations.

Selon Jean-Louis, travailleur en sylviculture depuis plus de 40 ans et prestataire mandaté sur le chantier : "Il y a 30 ans, c'était 100 % de survie. Aujourd'hui, impossible de vous dire... Après la sécheresse qu'on a eue cet été, suivit du mois d'octobre qui était en fait un nouveau mois de mai... Il n'y a plus de saison."

Jean-Louis se charge de préparer les plans en enlevant le chevelu, l'excédent de racines trop fines, qui empêchent une bonne implantation de l'arbre dans le sol. © Radio France - Arthur Deplante

Une aide de l'Etat pour financer le chantier

Ce chantier est organisé et géré par la coopérative forestière Coforet, à la demande du propriétaire. Après la création d'un dossier, ce chantier est accompagné par le plan de relance de l'Etat permettant le financement en partie à 60% du reboisement.

L'objectif est de travailler pour le futur. Là, est l'état d'esprit de Stéphane GUIGUET-DODE, technicien forestier en charge du chantier.

"Le plus satisfaisant c'est vraiment quand on voit les plantations 4 ou 5 ans après. On se dit que notre travail est réussi. On n'est pas que seulement les gens qui coupent la forêt, oui il y a toute une économie autour du bois et son découpage, mais on ne déforeste pas plus que ce que la forêt produit."

Stéphane est fier du travail accompli. Il faudra attendre 10 ans avant que cet épicéa atteigne sa taille adulte. © Radio France - Arthur Deplante

La jeunesse se mobilise

Pour réussir ce reboisement en deux jours, pas moins de 4 planteurs se sont mobilisés. Dont le jeune Rémi, 20 ans, étudiant en BTS Gestion Forestière. La forêt, c'est son élément. "J'ai à cœur de l'entretenir et de me dire que mon travail verra son fruit dans plusieurs années."

Rémi aura planté près de 600 résineux en 48 heures. © Radio France - Arthur Deplante

