Chantier du parc éolien de Fontaine-Couverte : des convois exceptionnels de plus de 60 mètres

Les automobilistes, les cyclistes et les piétons devront faire preuve de vigilance et de prudence jusqu'au 10 août prochain, dans le Sud-Mayenne. D'énormes convois exceptionnels, au départ d'un port en Loire-Atlantique, vont traverser les communes de Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Michel-de-la-Roë et La Roë.

Les camions vont transporter "les éléments constituant les 3 éoliennes du parc de Rose des Vents Énergies, le mât, la nacelle, le moyeu et les pales. Une fois sur site, les éléments sont ensuite disposés sur chaque plateforme en attendant d’être assemblés à l’aide d’une grue télescopique" indique, dans un communiqué, la société Valorem, opérateur du projet spécialisé dans les énergies renouvelables.

La construction des chemins d’accès et des fondations avait commencé en janvier dernier. Le parc éolien Rose des Vents se situe le long de la route départementale 25, entre les communes de Fontaine-Couverte et La Roë. Les trois éoliennes, hautes de 150 mètres, produiront chaque année environ 20.000 MWh, soit l’équivalent de 24% de la consommation électrique des habitants du Pays de Craon. La mise en service du site est prévue à l'automne.