Chaque année, 48 kilomètres de haies bocagères disparaissent dans le parc Normandie-Maine

Chaque année, le parc Normandie-Maine perd 48 kilomètres de haies bocagères en moyenne. La situation est problématique : ces haies composées d'arbres et de nombreux végétaux sont essentielles pour la biodiversité. Elles peuvent aussi servir d'abris pour les animaux lorsqu'il fait trop chaud.

Le parc Normandie-Maine a cosigné un appel à un plan Marshall des haies. Son président Laurent Marting, également conseiller régional de Normandie et vice-président du conseil départemental de l'Orne, veut réunir rapidement tous les acteurs concernés pour arriver à définir un plan dès 2024. "L'idée, c'est qu'on se mette bien d'accord sur le constat et les causes, parce que malgré tout, une haie à entretenir, c'est un coût pour qui que ce soit, un particulier, une collectivité ou un agriculteur. Donc, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de faire un constat partagé par tous et après, de mettre en place un plan d'action pour faire en sorte qu'il y ait moins de disparitions de haies qu'aujourd'hui."

Tenter de minimiser les projets d'arrachage

Sur les 20 communes mayennaises du parc Normandie-Maine, une douzaine de kilomètres de haies est arrachée chaque année. Lorsque des agriculteurs font ce choix, ils peuvent être accompagnés par les conseillers du Point info bocage 53. "L'agriculteur qui vient nous en parler, il est souvent un peu confus parce qu'il voit directement ça comme quelque chose de très mauvais, qui va être très mal vu", raconte Nathan Blanchard, l'un des référents du Point info bocage 53, un dispositif mis en place à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la Mayenne, du Conseil départemental, de l’association des maires de France et de la Direction départementale des territoires,

"O**n prend une posture assez neutre où on écoute le projet de l'agriculteur, pourquoi il a ce projet. Derrière, on lui propose d'aller avec lui sur le terrain pour pouvoir discuter et si possible de minimiser le projet, ce qu'on arrive souvent à faire. Parfois, ils ont identifié toute un linéaire à enlever et souvent on arrive à dire : Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'enlever cette haie ? Est-ce que juste en enlevant celle-ci ou un bout de celle-ci, **vous n'auriez pas la place pour faire passer votre matériel ? Et dans la plupart des cas, c'est oui."

Les 20 communes mayennaises du parc Normandie-Maine, situées pour la plupart dans la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, comptaient 3 282 kilomètres de haies en 2020, 117 de moins qu'en 2010.