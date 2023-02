Chaque soir, le pylône de la Bastille à Grenoble va s'illuminer en fonction de la qualité de l'air

Un nouveau dispositif d’information grand public et pérenne de la qualité de l’air vient d'être installé à la Bastille sur le pylône intermédiaire. Le pylône, qui a pour obligation d'être illuminé, va représenter cette cause environnementale. Chaque soir, il affichera une couleur en fonction de la qualité de l'air. Le lancement a eu lieu le vendredi 10 février à 19 heures. À cette occasion, les responsables d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Grenoble, de la Métropole et de la régie du téléphérique étaient présents.

ⓘ Publicité

Lancement du nouveau dispositif d'information sur la qualité de l'air à la Bastille à Grenoble © Radio France - Eloïse Roger

Sensibiliser le plus possible

Après l'essai de trois mois sur la Tour Perret dans le parc Paul Mistral, c'est au tour du pylône du téléphérique de la Bastille de prendre le relais et de manière pérenne. Chaque soir, le pylône intermédiaire des emblématiques bulles va se parer d'une couleur en fonction de la qualité de l’air du lendemain. L’indice de qualité de l’air, calculé par l’organisme de surveillance Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, ira de "bon" en bleu, à "extrêmement mauvais" en violet. Le vert correspondra à "moyen", le jaune à "dégradé", l'orange à "mauvais", et le rouge à "très mauvais ".

Mesurant 23 mètres de hauteur, il est visible par une plus grande partie de la population. "C'est le lieu qui, je pense, se voit le plus sur l'ensemble de la métropole", explique, le sourire aux lèvres, Cécile Cénatiempo, conseillère métropolitaine déléguée à la Qualité de l’air à Grenoble Alpes Métropole. "On essaye de susciter la curiosité des gens parce que la qualité de l'air, c'est l'affaire de tous", continue-t-elle.

En effet, ce dispositif a été pensé pour interroger et sensibiliser les habitants. "Ce sont des prévisions pour le lendemain afin que les gens puissent adapter leurs modes de vie. Plutôt que de prendre la voiture, privilégier les transports en commun, chauffer différemment leur habitation, avec ce dispositif, on veut tendre vers un changement de comportements durables" raconte Didier Chapuis, le directeur Actions et Territoires d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Des études menées avant l'installation

Avant de mettre en place ce dispositif sur le pylône, une étude a été faite pour la pollution lumineuse, mais aussi pour la protection de la faune, comme l'explique Claus Habfast, Président de la Régie du Téléphérique : "Nous sommes sur un site naturel sensible, nous avons regardé si ce phare allait gêner la faune, les oiseaux et seulement quand on a eu le résultat positif qu'on a pu donner le feu vert."

Du côté de la consommation énergétique, la lumière de ce pylône équivaut à un petit four dans une maison. Le pylône sera illuminé à la tombée de la nuit, l'heure sera variable en fonction des saisons**. Il s'éteindra à 23 heures le soir sauf les vendredis et samedis, il s'éteindra à minuit.**

Les lumières de la qualité de l'air brillent à la Bastille à Grenoble © Radio France - Eloïse Roger

Un succès important après l'essai à la Tour Perret

Didier Chapuis était déjà en charge de l'expérimentation sur la Tour Perret de Grenoble. "La qualité de l'air s'améliore à Grenoble, on n'a pas encore eu d'épisode de pollution depuis le début de l'année alors que dix ans auparavant, il y en aurait déjà eu. Mais pour autant, on est toujours au-dessus des préconisations de l'OMS", prévient-il*.* En effet, pour son premier jour, le pylône intermédiaire de la Bastille affiche rouge. La qualité de l'air est considérée donc comme "très mauvaise".

Pour autant, le directeur des actions chez Atmo reste positif. "Après l'expérimentation de la Tour Perret, on avait fait un sondage auprès d'habitants qui avaient vu ce dispositif, et ils étaient très enthousiastes et réceptifs. Pour mener des actions, il faut être informé et au moment de ce sondage, les habitants nous répondaient aussi que grâce à ce dispositif, ils avaient enfin l'information et n'avaient pas besoin d'aller la chercher. Parce qu'effectivement, on va peut-être aller regarder la météo, mais pas la qualité de l'air chaque matin." Avec ce nouveau dispositif, les habitants de Grenoble et de la métropole auront donc accès à cette information la veille au soir pour le lendemain.