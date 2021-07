Ouvrir de nouvelles arrivées d'eau pourraient remettre en cause toute la distribution. Fort de ce constat, l'intercommunalité RLV a décidé de suspendre la délivrance de permis de construire à Charbonnières-les-Varennes et Volvic haut, le temps de réaliser des travaux. Une décision historique.

Charbonnières-les-Varennes et Volvic haut n'accordent plus de permis de construire pour préserver l'eau

Les sécheresses et des canalisations abîmées expliquent ce manque d'eau à venir

C'est une décision radicale qui doit permettre notamment de sensibiliser. Au printemps dernier, les élus de l'intercommunalité Riom Limagne Volcan ont décidé de suspendre les accords de permis de construire à Charbonnières-les-Varennes et dans les communes de Volvic haut. Néanmoins, restent autorisés les permis concernant la réhabilitation ou l'extension de bâtiments existants bénéficiant déjà d'une arrivée d'eau.

Pas de problème en revanche sur le reste du territoire volvicois puisque son approvisionnement en eau dépend d'un autre forage.

On ne veut pas mettre en péril des habitations nouvellement créées, qui mettraient elles-mêmes en péril les habitations existantes" - Laurence Dupont, première adjointe en charge de l'urbanisme et des grands travaux.

La décision a été prise à la suite d'un audit des conduites d'eau et du puits de captage de Moulet-Marcenat qui alimentent ces villages. Cet audit a montré qu'en raison d'une part de la vétusté des installations et d'autre part des sécheresses qui assèchent la nappe phréatique, il ne serait pas raisonnable d'ouvrir d'autres arrivées d'eau. "C'est une question de salubrité publique", argue Laurence Dupont, première adjointe en charge de l'urbanisme et des grands travaux. "L'idée, c'est de garantir la fourniture en eau pour les habitants historiques du village, ne pas la mettre en danger en permettant l'ouverture d'autres arrivées d'eau", poursuit le maire de Volvic, Laurent Thévenot.

Et maintenant ?

Car la problématique est là : trouver des solutions pour permettre à tous d'avoir accès à l'eau potable sans assécher les sources. Pour cela, la commune, associée à l'intercommunalité doit engager de gros moyens pour réparer l'ensemble du réseau d'acheminement d'eau et le rendre "plus vertueux", explique Laurent Thévenot. Mais cela nécessite un plan pluriannuel de financement et sans doute des arbitrages au détriment d'autres projets. Dans tous les cas, les élus l'assurent : ils ne veulent pas que ces travaux se traduisent par une hausse des impôts.