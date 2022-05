Grand nettoyage de déchets plastiques et de ferraille sur le littoral rochelais

L'élevage d'huitres, de moules et autres coquillages laisse des traces polluantes sur le littoral de Charente-Maritime. Depuis début 2022, un grand nettoyage de friches conchylicoles a commencé pour débarrasser les anciens bancs de culture des barres de fer et de plastiques encore enracinés.

À marée basse, on ne voit qu'elles : les huitres sauvages ont envahi la totalité des rochers de La Rochelle Pampin. Cette zone de 10 hectares est un ancien parc ostréicole à l'abandon. Depuis la fin des activités il y a plus de 20 ans, les hommes sont partis mais les huitres, les structures en fer et les tuyaux de plastiques sont bien restés...

Les huitres sauvages témoignent de l'ancienne activité de l'endroit. © Radio France - Sophie PODEVIN

Plus d'un million d'euros

Depuis début 2022, une grande opération de nettoyage est mise en place pour collecter ces déchets polluants sur les friches des bancs de conchyliculture (élevage d'huitres, de moules et autres palourdes et coques). Le projet, baptisé "NETCONCH" (comme NETtoyage de bancs CONCHylicoles), se concentre sur 12 bancs ostréicoles abandonnés en Charente-Maritime, ce qui représente une centaine d'hectares le long de notre littoral.

Il regroupe trois acteurs principaux, qui co-finance le projet sous l'égide de l'État :

Le département de la Charente-Maritime , maître d'ouvrage et directeur des opérations techniques (200 000 euros)

, maître d'ouvrage et directeur des opérations techniques (200 000 euros) Le Comité régional de la conchyliculture , qui fait le lien avec chaque professionnel et ancien concessionnaire de parcelles (100 000 euros)

, qui fait le lien avec chaque professionnel et ancien concessionnaire de parcelles (100 000 euros) Le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, qui gère l'aspect environnemental et la collecte des déchets polluants (800 000 euros)

Collecte et pollution des macro-plastiques

Yohan Weiller, chargé de mission culture marine au Parc naturel marin, nous explique d'où viennent les déchets plastiques récoltés par NETCHONCH : " En ostréiculture, les _tubes et les coupelles sont utilisés pour le captage des larves d'huitres_. Le problème c'est que ce plastique peut se détacher des tables et s'échouer sur le littoral."

Se forme alors des "macro-déchets plastiques", qui sont suffisamment gros et visibles pour être ramassés. Mais il faut faire vite avant qu'ils ne se fragmentent et deviennent des micro-plastiques... impossible à récolter.

"Ces particules ont des effets délétères sur l'ensemble des maillons de la chaine : des larves d'huitres aux poissons, voire aux oiseaux marins", ajoute Yohan Weiller.

Les tubes en plastique ont été laissés à l'abandon depuis plus de 20 ans. © Radio France - Sophie PODEVIN

Quant aux "tables", ce sont les structures en barres de fer qui soutiennent les huitres. Ce matériau, utilisé depuis les années 50 par les ostréiculteurs, est resté enraciné dans la vase du littoral.

Un tas de fer, reste d'un parc ostréicole de La Rochelle Pampin. © Radio France - Sophie PODEVIN

Plus de déchets que prévu

Le projet a déjà permis de réhabiliter une zone de deux hectares, sur la commune d'Angoulins, avec quelques surprises. "On a terminé le nettoyage du parc [ ostréicole ] de la Menoise. On avait estimé récolter à peine 6 à 8 tonnes de plastique... On est aujourd'hui plutôt sur du 60 ou 80 tonnes", nous explique Mathieu Barbier, directeur adjoint de la mer et du littoral du département de la Charente-Maritime. "Pour la ferraille, on a évacué _14 tonnes, alors qu'on en avait prévu zéro_".

Une fois collectés, comment revaloriser ces déchets ? Pour la ferraille, direction le recyclage et la refonte... En revanche, les plastiques récoltés ont des compositions trop variables et demeurent souillés par les restes de coquillages. Ils ne pourront donc pas être recyclés.

Un reportage réalisé le 17 mai 2022 :