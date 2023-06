Charente-Maritime : La Laigne, village fantôme après le séisme

Il y a longtemps que la France métropolitaine n'avait pas connu un tel séisme. A 18h38, la terre a tremblé sur une grande de l'ouest de pays. Un séisme ressenti de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie en passant par la Bretagne, et le Centre. L'épicentre du séisme d'une magnitude de 5,3 sur l'échelle de Richter a été localisé dans le secteur de Courçon, à une trentaine de kilomètres, à l'est de La Rochelle, près des Deux-Sèvres. Si la préfecture n'a fait état d'aucun blessé, elle signalait en début de soirée une vingtaine de bâtiments ou habitations potentiellement fragilisées par le tremblement de terre et 1100 foyers privés d'électricité, à cause d'une ligne à haute tension défaillante. Voilà tout.

"Comme un avion qui s'écrasait sur la commune"

Et pourtant, un village a subi de gros dégâts. La Laigne, commune d'un peu moins de 500 habitants, située entre Courçon-d'Aunis et Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). Par précaution, le village a été évacué dans sa quasi-totalité. Un grand nombre d'habitations et de bâtiments sont endommagés. Notamment dans le secteur de l'église, dont le clocher menace lui aussi de s'effondrer.

Christophe habite dans la rue principale. Il se trouvait chez lui lorsque la terre a tremblé : "J'étais à la maison, ma femme était partie faire des commissions. On a eu comme un avion qui s'écrasait sur la commune. Ca a été un gros bourdonnement, la terre s'est mise à trembler pas très longtemps mais ça a paru long. On se demande ce qui se passe, ça fait très peur".

Des drones dans la nuit

Une grande majorité des habitants a trouvé refuge chez des proches. Une poignée va passer la nuit au gymnase de Courçon. Une ambiance de fin du monde dans les rues plongées dans la pénombre. Sur l'artère principale, la petite fourmilière des sapeurs-pompiers et des gendarmes fait illusion. La Laigne est bel et bien devenu un village fantôme, malgré le ronronnement des groupes électrogènes et le survol de drones de reconnaissance. Le travail d'évaluation des dégâts et d'expertises se poursuit tant bien que mal dans la nuit.

Les gendarmes se font ouvrir une salle de la mairie par le premier adjoint pour installer leur poste de commandement et y passer la nuit. Bruno Asperti était dans sa maison , lorsque le séisme a secoué son village. "Il y a eu comme une détonation énorme comme si une bombe tombait à côté de ma maison. Ca a duré entre 5 et 10 secondes. Des fenêtres se sont ouvertes toutes seules, ça a tremblé à l'intérieur et les fissures sont apparues". Plus tôt dans l'après-midi, le premier adjoint au maire avait ressenti un premier tremblement sans penser forcément à séisme. "Ca a grondé légèrement vers 15h, comme si un camion trainait quelque chose. Je n'ai pas pensé à un tremblement de terre."

L'évaluation des dégâts se fait aussi par les airs pour les sapeurs-pompiers "Drones et Robots" du SDIS17 © Radio France - Eric Le Bihan

"On passe les mains dans les murs, c'est une catastrophe"

Sur la place principale de La Laigne, les gyrophares des secouristes et les lampes torches des habitants hagards peinent à déchirer la nuit noire. Il est minuit passé. La sidération laisse peu à peu place à la fatigue. Plusieurs pompiers font une pause casse-croûte. Assis à une table d'écolier, un collègue informe les quelques La Laigniens qui viennent encore aux nouvelles. C'est le cas de François et Brigitte. Ils habitent ici depuis 30 ans. Les jambes sciées par l'état de sa belle bâtisse arborée, Brigitte préfère s'asseoir sur un morceau de trottoir. Son mari François vient juste d'arriver de La Rochelle. On peut lire la sidération sur son visage en sueur.

"On est sous le choc pour l'instant et demain, on prendra conscience de la réalité. Toutes les maisons sont sinistrées, on passe les mains dans les murs, c'est une catastrophe. Notre maison est encore debout, mais elle est hachée menu et menace de s'écrouler". Au bord des larmes, sa compagne murmure : "Cette maison avait une âme. Je ne pense pas qu'on pourra y revenir. Les dégâts sont irréparables, je suis triste*".* Bâtie au milieu de 17ème siècle, la belle demeure a fatalement subi d'autres séismes dans sa longue vie. "Oui, mais peut-être pas des tremblements de terre aussi puissants", conclut François.

Une deuxième secousse moins forte a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi

Un nouveau séisme un peu moins intense a été enregistré à 4h27 dans la même zone qu’hier soir. Un séisme qui s’est produit à une vingtaine de kilomètres de Niort, dans les Deux-Sèvres, et de Saintes en Charente-Maritime. Il serait à l’épicentre de magnitude 5,1 selon le Bureau central sismologique français (BCSF), qui précise : « L’évènement a besoin d’être confirmé par nos analystes ». Ce nouveau séisme pourrait abîmer davantage les bâtiments déjà fragilisés par celui d‘hier soir.