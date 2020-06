Charente-Maritime : les moustiques commencent à revenir

Un printemps ensoleillé, mais avec quelques pluies, ce sont les conditions parfaites pour permettre aux moustiques de se développer. Le service de démoustication de Charente-Maritime a déjà comptabilisé 23 espèces locales qui commencent à être actives. S'il n'y a rien d'anormal pour la saison, les agents traitent cette gêne en amont.

Le service de démoustication est à pied d'œuvre depuis le mois de janvier. Il ne s'est pas arrêté pendant le confinement et il a même eu un pic de travail avec les pluies de mai. Les agents observent les près de 7 500 gîtes larvaires du département pour vérifier qu'il n'y a pas trop de larve d'insecte. Dès qu'il y en a trop, un traitement peut être appliqué.

Une régulation, pas une éradication

Dominique Rabelle, la vice-présidente du département en charge de ce dossier précise : "On n'élimine pas les moustiques, on fait une régulation du nombre de moustiques. _On n'intervient que sur les larves._" Quand un pic est donc observé, les agents ont deux méthodes. "La régulation des moustiques passe essentiellement par une opération de régulation de l'eau. Lorsqu'on ne peut pas faire d'écoulement, les traitements anti-larvaires sont mis en œuvres à l'aide d'un produit biologique d'origine naturelle", explique le chef de service Sébastien Chouin. En régulant l'hydrographie, il y a moins d'eaux stagnantes et donc moins de larves. Le produit utilisé est une bactérie qui est aspergée au plus près des zones traitées. Cela doit permettre de réduire la gêne pour les habitants mais aussi de protéger la biodiversité.

Quelques conseils pour éviter les moustiques chez vous