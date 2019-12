Charente-Maritime : les remparts autour du château de Taillebourg très fragilisés par la pluie

La pluie très abondante cet automne fragilise encore plus les remparts médiévaux de Taillebourg, en Charente-Maritime. La commune demande son classement en état de catastrophe naturelle pour "mouvement de terrain et sécheresse/réhydratation des sols".

"Taillebourg, c'est un petit village de 750 habitants avec un patrimoine démesuré et des problèmes aussi démesurés", voilà comment Pierre Texier, le maire de la commune résume la situation. Plusieurs parties des remparts médiévaux s'effondrent depuis plusieurs années mais cela s'aggrave depuis un mois, à cause de la pluie quasi-incessante depuis le mois d'octobre. A Saintes, une commune qui se situe à une dizaine de kilomètres il est tombé 290 millimètres en novembre, contre 106,7 millimètres en moyenne.

L'élu propose d'aller constater les dégâts : _" ça s'écroule, ça n'arrête pas_. Regardez c'est encore tombé cette nuit, je le découvre en même temps que vous. Et la partie du mur qui vient de s'écrouler se trouve sous la tour du château qui date du 16ème, 17ème siècle".

La pluie très abondante cet automne fragilise les remparts de Taillebourg (Charente-Maritime) © Radio France - Sonia Ghobri

Une partie de la cour d'école fermée

Pierre Texier tourne ensuite son regard vers l'école, une partie de la cour de récréation se trouve sur la fortification. L'établissement scolaire est plus en retrait. Il a donc décidé de prendre un arrêté municipal pour en interdire l'accès, en attendant qu'un expert viennent faire un diagnostic. Le maire a déjà contacté cinq entreprise, aucune n'est disponible dans les prochaines semaines."Je préfère que les gamins disposent de la moitié de la cours ou alors pas de cours du tout ... Je ne veux pas retrouver d'enfant en bas des remparts dans quinze jours. Je me méfie de tout.

Et il se méfie parce que vendredi dernier, à la surprise générale, un pan des remparts s'est effondré sur la voie ferrée, où passe la ligne Nantes - Bordeaux. "Rien ne laissait penser que le mur pouvait tomber, la SNCF est passée faire un contrôle récemment, aucune fragilité n'a été décelée". D'autant plus que l'an dernier, l'entreprise a fait installer des filets anti-éboulement le long de la voie de chemin de fer.

François et ses collègues de l'entreprise de travaux publics "Sicot TP" déblaient la zone. A l'aide d'un mini-tractopelle ils remplissent la benne de leur camion. "Ça fait du cube, on va remplir cinquante camions. Les pierres sont tombées à cinquante centimètres des rails". Le maire Pierre Texier le reprend immédiatement : _"_non même sur les rails le premier jour". Heureusement, avec la grève à la SNCF aucun train ne circule en ce moment.

Une partie des remparts de Taillebourg s'est écroulée sur la voie de chemin de fer © Radio France - Sonia Ghobri

La zone devrait être sécurisée d'ici la fin de la semaine. "Maintenant il faut se poser des questions pour le reste des remparts" , poursuit le maire de Taillebourg. Une partie plus en hauteur, sur laquelle se trouve des arbres. Pierre Texier craint qu'ils tombent à cause de la pluie très abondante depuis le début de l'automne, et les différentes tempête. Mais problème pour l'élu, il s'agit d'un site patrimonial remarquable, donc protégé. "On a des contraintes on a pas le droit de couper les arbres comme on veut. Alors j'ai écrit au préfet pour lui demander s'il faut d'abord protéger les personnes et les biens ou d'abord protéger le patrimoine".

Des travaux de rénovation très onéreux

Le maire a pris des arrêtés de péril imminent afin de pouvoir faire des travaux en urgence, sans passer par les appels d'offres. Mais sur le long terme cela reste une vraie problématique pour ce village. Son budget de fonctionnement est d'environ 600.000 euros. Il y a bien eu des travaux, la commune a déboursé 50.000 euros en 2016, puis 200.000 euros l'année suivante. Mais il faut compter plusieurs millions d'euros pour rénover ces remparts médiévaux. Pierre Texier le maire de Taillebourg ne préfère pas les chiffrer précisément : "non, parce que des morceaux des remparts font encore tomber".

Il peut bien sûr bénéficier de subventions de l'Etat, du département de la Charente-Maritime et de la région Nouvelle-Aquitaine mais uniquement pour les travaux. Mais les études onéreuses également sont elles à la charge de la commune."Je veux bien que la mission Bern nous donne deux millions d'euros", sourit l'élu.

Demande de classement en état de catastrophe naturelle

Des murs se sont écroulés également chez des habitants de la commune. Le maire Pierre Texier a donc fait une demande de classement en état de catastrophe naturelle _"_au titre du glissement de terrain et pour sécheresse et réhydratation. Les sols sont gorgés d'eau. C'est sûr que des pluies incessantes après la sécheresse ça aggrave les choses.".