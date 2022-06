Des parking fabriqués à partir de déchets ostréicoles : une invention charentaise-maritime et franc-comtoise !

Les parkings de demain seront plus écolos, et cela, grâce à nos huitres Charentaise-Maritime ! Mardi 28 juin dernier, les premières dalles de stationnement "Conchy l'Innov" ont trouvé leur place au cœur du principal port ostréicole de Charente-Maritime, à Bourcefranc-Le-Chapus, commune située à la lisière de l'Île d'Oléron.

Particularité de ce revêtement : ces dalles en plastique sont conçues à partir de poches et de coupelles ostréicole (utilisées pour l'élevage d'huitres en mer) usagées. En forme d'alvéoles, elles s'emboitent les unes aux autres pour former des places de stationnement. Une innovation pensée et développée il y a un an par le Comité régional conchylicole de Charente-Maritime et la start-up franc-comtoise Purple Alternative Surface, spécialisée dans la perméabilité des sols.

Des poches et de coupelles ostréicoles usagées, avant d'être revalorisées en dalles. © Radio France - Romane Brisard

Une invention née sur un bateau

C'est à Dunkerque que l'aventure "Conchy l'Innov" commence il y a un an. Responsable environnement et urbanisme du Comité régional conchylicole de Charente-Maritime, Charlotte Rhône monte à bord du "Plastic Odyssey", bateau scientifique qui sensibilise à la pollution marine. Elle y rencontre Pierre Quinonero et Sébastien Molas, co-fondateurs de l'entreprise Purple Alternative Surface, basée à Belfort.

Charlotte Rhône (Responsable environnement & urbanisme du Comité régional conchylicole de Charente-Maritime) entourée de Pierre Quinonero et Sébastien Molas, co-fondateurs de l'entreprise Purple Alternative Surface. © Radio France - Romane Brisard

Dans les valises de la Charentaise-Maritime, des poches et coupelles ostréicoles pour lesquelles elle ne trouve aucune possibilité de recyclage. "Tous les professionnels ont des stocks dont ils ne savent pas quoi faire. En face, les industriels n'en veulent pas, puisqu'ils y retrouvent des résidus d'algues, de coquilles...". Les deux ingénieurs franc-comtois, eux, décident de relever le défi. Un an de recherche et développement plus tard, les tests sont finalement concluant : c'est la naissance des premières dalles "Conchy l'Innov".

Les dalles "Conchy l'Innov", une invention française, fabriquée en France. © Radio France - Romane Brisard

Donner une seconde vie aux déchets ostréicoles

10 à 15 ans. C'est la durée de vie moyenne des poches et des coupelles ostréicoles. Des déchets qui, sans solution de valorisation, finissaient systématiquement en déchetterie. Aujourd'hui, une seconde vie leur est offerte. Poches et coupelles sont broyées, réduites en paillettes, mélangées à une matière première pour, ensuite, être fondues dans un moule. En ressortent les fameuses dalles hexagonales "Conchy l'innov", élément qui sert de base à la création des parkings.

Parcours de recyclage des poches ostréicoles usagées. © Radio France - Romane Brisard

Une invention très écologique : pour former trois places de parking, une cinquantaine de ces dalles sont nécessaires. Soit l'équivalent d'1,3 tonnes de plastique revalorisé ! "C'est un projet unique qui préserve notre environnement mais aussi notre outil de travail", se félicite Charlotte Rhône. Mais aussi nos sols...

Un remède à l'artificialisation des sols

Loin du goudron, ces dalles ont aussi la particularité d'être perméables. Percées de joints et munies d'alvéoles de stockage, elles permettent à l'eau de s'infiltrer doucement dans la terre plutôt que de se déverser dans les rivières. L'objectif : lutter contre les inondations. "Aujourd'hui la France artificialise environ 20 mille hectares. Soir l'équivalent de la ville de Marseille. En face, l'Europe a fait passer une loi qui vise à arrêter de construire sans cesse et d'imperméabiliser les sols", explique Pierre Quinonero. "On est fiers de participer à la transition écologique via la création de ce nouveau revêtement".

Une solution, en prime, très facile à poser : avec ces dalles de cinq kilos, un parking de trois places peut être posé en une heure et demie, montre en main.