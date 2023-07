"Arrêtez de ramasser les jeunes animaux qui vont bien" : l'appel de Charente Nature

Tous les ans, l'été, les promeneurs rencontrent sur leurs routes des animaux jeunes, isolés, parfois cachés. Les amis des animaux s'en inquiètent et amènent leurs petits protégés au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, à Torsac, entre Angoulême et Villebois-Lavalette. C'est une double erreur : d'abord le jeune animal n'est pas en danger, il est en cours d'émancipation et se cache pour faire sa propre vie, à l'insu de ses parents, un peu comme un adolescent qui revendique son autonomie. Et puis, le centre de Torsac n'est pas un refuge qui accueille les animaux pour de courts ou longs séjours ; c'est un centre de soins, un peu comme un "hôpital" pour les animaux réellement blessés.

ⓘ Publicité

Un jeune hérisson soigné à Torsac - Noémie BRUYANT Charente Nature

L'espace est réduit au centre de Torsac. Les finances et les effectifs sont également limités (trois soigneurs, dont deux équivalents temps plein, et plusieurs bénévoles). Tout animal accueilli demande d'avoir de la place, avant d'être relâché, ce qui ne se fait pas tout seul non plus. Avant de "ramasser abusivement" et d'encombrer le centre de Torsac, le plus simple est d'appeler Charente Nature au 05 45 24 81 39

loading

loading