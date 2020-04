Charente : un aigle impérial observé à Brettes. Un cas exceptionnel lié au confinement Covid-19

L'observation a duré plusieurs minutes, le mercredi 15 avril dernier, sur la commune de Brettes, à la limite entre les deux-Sèvres et la Charente. Un aigle impérial repéré par une naturaliste professionnelle, Marléne Seguin, qui a eu le bon réflexe de le photographier et d'alerter Charente Nature, l'association de protection de la nature et de l'environnement. Sur le cliché un aigle immature âgé de deux ou trois ans et qui survole un champs labouré. Image exceptionnelle puisque sur les trente dernière années moins de dix observations de ce rapace ont été actées en France continentale.

Un des effets du confinement

L'aigle impérial ressemble à l'aigle royal. Son envergure est de deux mètres et son habitat s'étend habituellement de l'Europe centrale jusqu'au lac Baïkal en Asie. Selon les spécialistes deux éléments ont pu le pousser jusqu'en Charente. les vents d'Est-Nord-Est, dominants ces dernières semaines, mais aussi le confinement lié au Covid-19. Une très faible activité humaine qui facilite les déplacements de la faune sauvage.