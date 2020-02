Charente : un supermarché pour éviter le gaspillage alimentaire

C'est un concept original pour un magasin d'alimentation : "No GASP" (pour "Pas de gaspillage" en anglais) vient de s'installer dans la zone des Montagnes à Champniers près d'Angoulême. On y trouve des produits alimentaires dont la limite de consommation est bientôt dépassée, et des fruits "moches"

Champniers

Le magasin est ouvert depuis moins d'une semaine, et il ne désemplit pas. Il faut dire que le concept est original : : pour éviter le gaspillage, on ne vend ici que des fruits "moches", des produits alimentaires dont la limite de consommation est bientôt dépassée, des navets trop petits, ou des poireaux trop gros. Et ça coûte moins cher pour le consommateur.

Des navets trop petits © Radio France - Pierre MARSAT

Cédric SANSOULH a travaillé dans la grande distribution traditionnelle. Il a quitté la région parisienne et il est venu s'installer en Charente, il a aussi changé ses habitudes. En France, on jette 10 millions de tonnes de produits par an, c'est-à-dire 30 kilos par personne et par an.

Des kiwis "moches" © Radio France - Pierre MARSAT