Charleville-Mézières : c’est parti pour 18 mois de travaux pour l’extension du réseau de chaleur

Les travaux d'extension du réseau de chaleur risquent de compliquer la circulation à Charleville-Mézières pendant 18 mois © Radio France - Alexandre Blanc À Charleville-Mézières, les travaux pour l'extension du réseau de chauffage urbain ont démarré ce lundi 26 juin. Ils dureront jusqu'en décembre 2024 et se dérouleront en 4 phases. ⓘ Publicité Des travaux : où et quand ? Jusqu’en septembre 2023, les premiers chantiers se tiendront de la préfecture à l’avenue Forest, en passant par l’avenue d’Arches, le pont des Deux-Villes et la place de la Gare. La rue Jules Cardot, du parking Jean-Baptiste Clément à la place des Droits de l’Homme, sera en travaux du 10 juillet au 18 août. Les phases de travaux suivantes se succèderont sans interruption jusqu’en décembre 2024. Dès septembre 2023, la seconde phase concernera les abords de la mairie, le bas de l’avenue Forest, la rue d’Aubigny et la rue Delvincourt. Des travaux pour quoi faire ? Comme il y a 5 ans , le chantier consiste à installer sous la chaussée 14 km de canalisations pour distribuer la chaleur aux immeubles (chauffage et eau chaude). Comme le premier réseau au sud de la ville, il sera alimenté par les chaleurs récupérées dans les fourneaux de Stellantis-PSA à Villers-Semeuse. Mais l'usine automobile n'arrive pas à livrer autant de chaleur que prévu, ce qui a obligé Dalkia, gestionnaire du réseau, à acheter du gaz vert à un tarif plus élevé. Stellantis devait fournir la moitié de la chaleur du réseau, ce sera finalement 10%. À lire aussi L'usine PSA de Charleville-Mézières récupère la chaleur de ses fours pour se chauffer La moitié de l’approvisionnement sera donc assurée par une nouvelle chaufferie biomasse et biogaz mise en service route de Monthermé d’ici 2026. Elle sera nourrie par les méthaniseurs du département et par du bois provenant de moins de 100 km. Un réseau 100% énergies renouvelables en 2029 La chaufferie bois du quartier de la Ronde-Couture doit, par ailleurs, fournir près du tiers des apports nécessaires au fonctionnement du réseau de chaleur. En 2029, avec l'arrêt de la chaufferie gaz du quartier de la Citadelle, le réseau de chaleur carolomacérien sera ainsi à 100% alimenté par des énergies renouvelables et permettra d'éviter l'émission de 16 000 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent de 8600 voitures retirées de la circulation. Après les quartiers de la Ronde Couture, de la Citadelle et de Manchester, c'est cette fois le centre-ville qui sera alimenté. 54 nouveaux bâtiments seront raccordés à cette extension du réseau de chaleurs : la gendarmerie, le centre aquatique, la mairie, des écoles... Et nouveauté : les particuliers pourront aussi s'abonner !