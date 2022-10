Charlie, 12 ans, ramasse une demi-tonne de déchets à Plan de Campagne, la zone commerciale près de Marseille

"Moi ça m'inquiète énormément". Charlie n'a que 12 ans mais ce qu'il voit autour de lui le révolte. On a la triste habitude des ramassages citoyens sur le littoral de la Méditerranée, beaucoup moins dans les centres commerciaux. Pour Charlie, c'est une évidence : "Il faut nettoyer le monde entier" pas seulement les zones naturelles, "car c'est bien pollué tout autour. On a rempli trois sacs entiers en trente minutes. Partout, on voit des déchets !"

Avec sa petite troupe, il a récupéré ce samedi matin 577 kilos de déchets. Charlie préside l'association "Clean Ride" qu'il a créée en mars dernier avec son père entre autres. Charlie a lâme verte, il est délégué dans la classe de développement durable du collège de Marseilleveyre à Marseille. D'habitude, Clean Ride vient au chevet de la mer, mais ce samedi, c'est l'association des commerçants de Plan de Campagne qui a fait appel à cette vingtaine de bonnes volontés. En parfait étendard, Charlie veut transmettre son exemple : "Quand j'aurai des enfants, je me demande quelle planète je vais leur transmettre".