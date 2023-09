Chasse : 23 000 sangliers en Dordogne, le réchauffement climatique favorise leur reproduction

C'est le "souci principal" de la fédération des chasseurs de Dordogne, confie son président. A l'occasion de l'ouverture générale de la chasse ce dimanche 10 septembre, Michel Amblard fait le point. Il dit suivre de près la reproduction du grand gibier. Les cerfs, les chevreuils mais surtout les sangliers. Il y en avait 23 000 lors des dernières attributions pour la saison 2022-2023. Ils causent des dégâts pour les cultures et leur population augmente, aidée par les périodes de sécheresse.

Trop de nourriture

"On constate comme tout le monde le réchauffement climatique", déclare le président de la fédération. Depuis quelques années, il n'y a plus de gelées donc il y a de plus en plus de fruits sauvages dans les forêts, notamment des glands et des châtaignes. "Qui dit nourriture, dit reproduction. Avec le réchauffement climatique, ils se reproduisent toute l'année", ajoute-t-il.

Le mois d'août est encore plus favorable à cette reproduction car à cette période le maïs est en lait, c'est-à-dire que les grains se forment. "Le maïs en lait pour les sangliers, c'est comme le chocolat pour les petits à Noël", sourit Michel Amblard.

Des dégâts

Le problème est que cette population cause des dégâts pour les agriculteurs. Cette année, les indemnisations s'élèvent à entre 400 et 500 000 euros, selon la fédération. "Il faut chasser", réagit le président. Selon lui, l'association "maîtrise certaines zones mais pas toutes". L'objectif est de réguler les populations pour limiter les dégâts.

La chasse du sanglier, et du chevreuil, a d'ailleurs débuté dès le 1er juin avec des battues sur autorisation préfectorale. Elle se clôturera aussi plus tard, le 31 mars 2024. La clôture de la chasse générale est prévue pour le 29 février.