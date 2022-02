EN IMAGES - Cerfs, chevreuils, lièvres : dans les Landes, les chasseurs recensent le gibier

Depuis plus de 20 ans, les chasseurs landais organisent un recensement à cette période l'année. Par petits groupes de bénévoles, ils parcourent les forêts du département la nuit, pour constater l'évolution des espèces. Près de 100 000 hectares sont sillonnés en quelques jours.

Combien de chevreuils, de cerfs, de lièvres, peuplent les forêts landaises ? Pour avoir un indice sur la reproduction des espèces, la Fédération de chasse du département organise un recensement. A cette période de l'année, depuis plus de 20 ans, les volontaires sillonnent les bois une fois le soleil couché, moment où les animaux sont les plus actifs. "Le but n'est pas de tout voir car c'est impossible, explique Denis Lanusse, technicien à la Fédération de chasse des Landes. Nous comparons nos observations à celles des années précédentes pour voir les évolutions".

Discrétion nécessaire pour ne pas effrayer le gibier

Les chasseurs se déplacent en véhicule : un conducteur, un volontaire qui note les effectifs recensés, puis deux autres à l'arrière de la voiture, chargés d'éclairer la forêt.

Les spots lumineux permettent notamment de repérer les yeux des animaux © Radio France - Arnaud Roszak

Il faut de la patience car la végétation est parfois très dense. Lorsque les veilleurs aperçoivent un animal, il le signale au conducteur qui confirme à l'aide de jumelles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En tout, 100 000 hectares sont parcourus sur plusieurs jours. Ce recensement permet de fixer ensuite les quotas pour la prochaine saison de chasse.