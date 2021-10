Chasse sur les Hauts Plateaux du Vercors : la controverse pas évoquée en séance publique au département

La controverse avait commencé ce lundi matin sur notre antenne, dans la "Carte Blanche" du naturaliste Jean-François Noblet à 8h20. Il a, dans sa chronique, critiqué la manière dont le département avait fait voter au printemps une délibération pour créer une association de chasse chargée d'intervenir sur les Hauts Plateaux du Vercors, une réserve naturelle de 4.000 hectares, qualifiant même cela de "chasse privée", un terme réfuté catégoriquement par le département.

On s'attendait à un échange sur ce sujet lors de la session du conseil départemental, mais l'opposition n'est pas montée au créneau, alors qu'elle avait fait une question écrite au président.

Une structure associative au cœur de la polémique

De quoi parle-t-on exactement ? D'une association, "Amicale des agents du département chasseurs de l'Isère" dont la mission est de réaliser le plan de chasse aux cerfs décidé pour ce secteur géographique. D'un côté, le militant écologiste Jean-François Noblet affirme que l'intérêt de la chasse sur ce secteur peut se discuter, de l'autre, le département lui répond, par les voix du président Jean-Pierre Barbier et du vice-président Agriculture et Forêt, Fabien Mulyk, qu'ils ne faisaient, en délibérant sur cette structure de chasse, que réaliser une mission demandée par l'Etat "pour éviter de payer des amendes avec l'argent des contribuables face aux dégâts forestiers que pourrait provoquer une surpopulation de cervidés" qui plus est "c'est une chasse qui répond à des conditions de pratiques très exigeantes", détaille Fabien Mulyk. "Cette chasse doit être menée à pied sur un territoire immense avec des consignes très strictes (aucun véhicule, ni chien)."

Délibération

La question suivante est de savoir si la délibération autour de la création de cette association, à la fin mai, (et ses statuts déposés officiellement le 19 juin 2021) s'est passée comme il faut. "Les élus n'ont pas été informés, ils ont voté sans savoir" indiquait à la veille de la séance du conseil départemental Jérôme Cucarollo, élu d'opposition dans le groupe UGES, qui ajoute : "Pour nous, ce n'est pas une histoire de chasse, la chasse c'est secondaire, nous, nous voulons savoir qui vient chasser, et comment sont choisis les invités".

Dépôt de plainte

Dans cette affaire, toujours sensible, car le sujet de la chasse est généralement assez clivant, le Conseil départemental de l'Isère a réfuté les arguments de ses détracteurs et détaillé sa position dès lundi soir dans un communiqué qui indiquait déjà sa volonté de porter plainte contre les propos "diffamatoires" selon lui de Jean-François Noblet.