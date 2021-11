Chasseur blessé par un ours en Ariège : information judicaire ouverte contre X

Six jours après la rencontre entre une ourse et un chasseur dans le Couserans, rencontre qui s'est soldée par la mort de l'animal et des blessures importantes aux jambes pour le chasseur, le procureur de Foix ouvre une information judiciaire contre X pour destruction d'une espèce protégée et pour chasse illégale dans une réserve.

Léa Filippi, la substitut du procureur de Foix. © Radio France - Pascale Danyel

Chasse dans une réserve protégée et sur le terrain d'autrui sans autorisation

Le parquet de Foix a d'abord ouvert une enquête en recherches des causes des blessures. Le septuagénaire a été mordu à la cuisse gauche, au mollet et au tibia de la jambe droite, entrainant une fracture. L'autopsie de l'ours montre qu'un seul coup de feu dans la poitrine l'a tué presque instantanément.

La rencontre entre l'homme et l'animal a eu lieu à l'occasion d'une battue, en partie dans la réserve domaniale du Vallier, régie par l'Office national des forêts (ONF). L'ONF y relève une possible infraction au code de l'environnement.

Les chasseurs pourraient donc à terme être poursuivis pour destruction d'une espèce protégée, pour chasse dans une réserve et pour chasse sur le terrain d'autrui sans consentement. L'instruction est ouverte sur ces points et les investigations se poursuivent.