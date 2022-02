La fédération des chasseurs de la Somme va mettre en place des tutoriels pour la mise en place du SIA

Depuis mardi 8 février, les chasseurs doivent déclarer leurs armes à feux. C'est le SIA pour le système d'information sur les armes.

_"C'est la mise en route qui perturbe nos adhérents qui sont en train d'appeler la fédération. Ils pensent que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant mais non. On a jusqu'au 30 juin 2023, donc il faudra prendre son temps. La fédération va éditer des tutos pour justement faire avancer le problème "_préciseNicolas Portois, le trésorier adjoint à la fédération des chasseurs de la Somme.

Nicolas Portois, trésorier adjoint à la fédération des chasseurs de la Somme Copier

Le nombre de chasseurs augmentent dans la Somme

"Le département de la Somme est parmi les départements des Hauts de France où le nombre de chasseurs est en augmentation. C'est 137 permis en plus donc on passe largement les 21.000 chasseurs."

Certains candidats à l'élection présidentielle veulent interdire à la chasse le week-end et les vacances

"La chasse est un vecteur de lien social et aujourd'hui, on a des gens qui se disent social, faire du social et ils veulent faire une rupture sur ça. Je pense que c'est très mauvais. Aujourd'hui, les gens qui travaillent toute la semaine, leur plaisir, c'est aussi d'aller faire un tour le dimanche à la chasse. Aujourd'hui, la chasse est très réglementée au niveau sécuritaire. Malheureusement, un accident sera toujours un accident de trop. Mais les gens on en rencontre tous les jours, on rencontre des marcheurs, on rencontre des gens qui font du vélo. Il n'y a jamais de problème. Donc aujourd'hui, on veut généraliser quand il arrive quelque chose. Un accident sur la route, un accident au ski. On n'arrête pas le ski. On n'arrête pas les voitures sur les routes."