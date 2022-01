Chasseurs et agriculteurs plantent des haies dans la Drôme

La Chambre d’agriculture de la Drôme et la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme ont signé ce mardi la convention de partenariat Agriculture, Faune sauvage, Chasse. Et parmi les différents dispositifs, l'opération "Plantons en Drôme", qui vise à favoriser la plantation de haies au bord des parcelles, en s'appuyant sur les financements dans le cadre de France Relance.

Et si l'objectif commun de la Chambre d'agriculture et des chasseurs drômois est de créer un total de 45 kilomètres de haies dans le département, c'est que ces plantations sont bénéfiques pour les éleveurs et les arboriculteurs comme pour la biodiversité.

L'avantage d'une haie pour un chasseur ? "C'est un habitat pour la faune sauvage, donc pour le gibier, qui répond aux besoins des espèces, de nourriture, de déplacement, et c'est aussi un site de reproduction, en plus d'une zone de refuge" explique Christophe Mathez, technicien de la Fédération des chasseurs de la Drôme. Et pour un agriculteur ? C'est un moyen de couper le vent pour protéger les arbres, mais "ça peut être des haies fourragères, c'est également utile pour le bien-être animal notamment en fournissant des zones d'ombres lorsqu'il y a des périodes de canicule" répond Aline Buffat, conseillère biodiversité et agroforesterie à la Chambre d'agriculture drômoise.

Christophe Mathez et Aline Buffat se rendent chez les agriculteurs drômois pour les accompagner dans la réalisation de leur projet, "on fait une sorte de diagnostic avant, pour voir notamment où la haie serait la mieux placée". L'idée est aussi d'apporter leur expertise quant aux espèces végétales à choisir pour composer la haie, selon les attentes et les besoins des agriculteurs.

Via France Relance, l'Etat apporte 500 000 euros pour subventionner la plantation de nouvelles haies aux agriculteurs drômois. Une soixantaine ont déjà répondu à l'appel, et ont mis en terre une vingtaine de kilomètres cumulés de haies. A terme, en trois ans, l'objectif est d'en planter 45 kilomètres dans le département.