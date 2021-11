"Il mérite de gagner!" : un châtaignier de La Celle-Saint-Cloud finaliste du concours de "l'arbre de l'année"

"Il a fait partie des raisons pour lesquelles on a décidé d'acheter notre maison". Dans le quartier de la Châtaigneraie, à La Celle-Saint-Cloud, Wiem est ravie. Elle et son conjoint Anis, récemment installés dans la commune yvelinoise, habitent à quelques mètres du représentant de l'Île-de-France au concours de "l'arbre de l'année 2021".

Le châtaignier, vieux de quelque 330 ans, est la fierté du quartier. "J'aime sa taille, sa présence ... On imaginerait presque des petites fées voler en-dessous", sourit Wiem. "On sent qu'il est solidement ancré dans le sol, c'est un retour à la terre", renchérit Anis. Le couple a bien évidemment voté sur le site consacré au concours, pour mettre toutes les chances du côté de l'arbre francilien. Il fait pour l'instant la course en tête avec le représentant du Grand-Est, un gingko biloba planté à Strasbourg.

Un châtaignier vieux de 330 ans

Christine, qui vit dans le quartier depuis une vingtaine d'années, considère aussi que "pour sa beauté, il devrait gagner". Cette Celloise aime "observer les saisons" grâce au châtaignier, "les feuilles qui tombent à l'automne et les petites feuilles vertes au printemps. On a de la chance d'avoir un si bel arbre à La Celle-Saint-Cloud!", se réjouit-elle.

Cet avis est partagé par la municipalité, à commencer par Jean-Christian Schnell, l'adjoint à l'espace public et à l'environnement. "Il fait seulement une douzaine de mètres de haut, mais au moins 18 mètres de large avec des charpentes horizontales très impressionnantes. Son autre particularité, c'est son tronc : il a un diamètre d'1,40 mètre et il est vrillé, ce qui donne une impression de force et d'ancrage dans le terrain", détaille-t-il.

Mais pour La Celle-Saint-Cloud, ce concours s'inscrit dans une réflexion globale sur la place de l'arbre en milieu urbain. Le maire, Olivier Delaporte, explique : "Nous nous sommes engagés à promouvoir la place de l'arbre en ville, qui n'est pas qu'un élément de l'espace urbain. C'est un être vivant qui apporte de la beauté, de l'émerveillement, de la sensibilité à nos concitoyens. Cela invite aussi à une vraie réflexion sur l'urbanisation : la place de l'arbre doit être absolument respectée. On ne doit pas seulement avoir dans les plans locaux d'urbanisme des injonctions à replanter des arbres. Il faut aussi leur laisser leur place naturelle." La commune a par ailleurs organisé ses premières "Rencontres de l'arbre" en octobre, et souhaite réitérer l'expérience chaque année.