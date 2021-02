Château-Gontier-sur-Mayenne entre en guerre contre les frelons asiatiques

Il est assez gros, il a les pattes jaunes, il vole, il bourdonne et il peut piquer, c'est le frelon asiatique. Vous allez commencer à le voir. Les reines sont en train de sortir pour trouver où construire un nid. A Château-Gontier-sur-Mayenne, la municipalité a donc commencé depuis ce lundi 22 février à installer des pièges. L'objectif est d'éviter d'avoir trop de nid et donc, plein de frelons cet été.

Le premier piège est posé au parc de l'Oisillière. "On met de la grenadine mélangée à de la bière, on enferme ça dans une petite boîte. Le frelon vient par en-dessous, il est attiré par les odeurs, le sucre. Et là on va installer ça dans un arbre", explique le responsable des espaces verts, Christophe Letessier.

Au total, il a une centaine de pièges à poser et pas seulement dans les parcs, mais partout dans les rues de la ville. Certains frelons passent l'hiver dans de vieux murs en pierre en plein centre.

La population de frelons asiatiques est en hausse sur la commune

Il faut quadriller tout Château-Gontier-sur-Mayenne, c'est indispensable car il y a de plus en plus de frelons asiatiques sur la commune. Des pièges sont posés depuis trois ans. La première année, une centaine d'insectes a été prise, et en 2019, plus de 500.

Il y a donc plus de danger pour nous mais aussi pour l'écosystème. "Les frelons détruisent nos abeilles, ça, c'est le gros problème, alors que nos abeilles sont déjà assez malades avec tous les pesticides, les produits qu'il y a dans la nature donc il faut tout faire pour les protéger", estime Patrice Houtin, adjoint à la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne en charge des espaces publics.

On peut, nous aussi, aider. Il suffit de construire son propre piège avec une bouteille en plastique et de l'installer dans son jardin. Ces pièges vont rester accrocher aux arbres jusqu'à fin mars car après, les guêpes, les abeilles commencent à sortir et elles pourraient donc elles aussi se faire avoir.