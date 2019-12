Chateauneuf-de-Gadagne remplace le sapin par des cyprès de Noël

Châteauneuf-de-Gadagne, France

A Chateauneuf-de-Gadagne, les sapins de Noël ont été en partie remplacés par des cyprès. Une soixantaine de cyprès ont été décorés dans les rues principales de la commune. La mairie veut faire des économies mais aussi éviter de couper des vrais sapins car les cyprès viennent de Chateauneuf-de-Gadagne : un habitant les coupe sur sa parcelle en friche.

60 cyprès offerts par un habitants pour décorer les rues

Dominique la buraliste de Chateauneuf-de-Gadagne a repéré la différence sur l'arbre de Noël dans sa rue : "on peut faire autrement. Le sapin, ça coûte cher et c'est amené à disparaître". Valérie Aubert, l'adjointe au maire en charge des animations, confirme que depuis quatre ans, la commune est décorée avec des cyprès mais Claude les découvre "c'est des cyprès ? Ils sont pas si loin. Ils sont bien près". Avec ce jeu de mots, Claude s'approche de la réalité. Valérie Aubert confirme qu'un habitant offre à la commune des arbres : "ce sont des cyprès qui poussaient sur ces terres. Il a bien voulu les couper et nous les offrir. Il faut aussi penser au budget de la commune et faire appel à la fibre éco-responsable et utiliser ce que nous avons sur la commune".

Mais ces cyprès de Noel font tiquer Brigitte : "j'ai entendu dire que les paysans trouvent ça bizarre car pour eux les cyprès doivent être dans les haies pour protéger du mistral. L'arbre de Noël doit rester le sapin. On pourrait bientôt utiliser des palmiers". Pour serrer le budget, les conseillères municipales de Chateuneuf-de-Gadagne qui ont accroché un millier de nœuds rouge sur ces cyprès de Noël.