Châteauneuf-sur-Cher : "On en a marre des camions"

A Châteauneuf-sur-Cher, il y a les fatalistes : " A force, on y est habitué. En faisant attention, ça passe ! " commente cet habitant de la commune, descendu faire ses courses dans la rue principale. Et il y a ceux qui aimeraient bien que ça change : " Les trottoirs sont tellement étroits. Il y a des risques d'accident. Je fais très attention " prévient cette vieille dame. " C'est une vraie calamité. Ca vibre à l'intérieur des maisons quand les camions passent."

Les trottoirs sont également très étroits © Radio France - Michel Benoit

Les poids-lourds salissent les façades. Il n'y a jamais eu de blessés, mais des dégâts comme le rappelle le maire de Châteauneuf sur Cher, William Pelletier : " Régulièrement, on est obligé de refaire les trottoirs. Les plaques d'égout sont cassées. Ca esquinte tout. L'argent, c'est une chose, mais la sécurité et le bien-être de notre population en est une autre. Je pense qu'il faut se pencher là-dessus très sérieusement."

Plus de 400 poids-lourds passent chaque jour dans le Centre de Châteauneuf-sur-Cher © Radio France - Michel Benoit

Plus de 400 camions traverseraient Châteauneuf-sur-Cher chaque jour, mais que faire ? " Ils ont étudié les possibilités d'une déviation mais c'est compliqué étant donné la géographie du village. " regrette cette habitante. Il faut en effet que cette déviation enjambe la rivière "Le Cher " mais aussi trois autres bras qui traversent la commune. Cela alourdit considérablement la facture.

Catherine Clavier, une habitante de Châteauneuf-sur-Cher, a lancé une pétition sur Change.org © Radio France - Michel Benoit

L'autre idée serait de dévier les poids lourds de plus de 7,5 tonnes par la route de St-Amand. Catherine Clavier, à l'origine de la pétition " Chateauneuf-sur-Cher suffoque " y est favorable, mais cette décision incombe au conseil départemental : " Il faudrait qu'on puisse vraiment en discuter avec le département au lieu de s'entendre dire qu'il n'y a pas de réponse possible. La semaine dernière, une habitante m'a dit que les poids lourds avaient accroché ses volets qui étaient tombés. C'est un vrai souci, d'autant que cela ne concerne pas seulement Chateauneuf. C'est toute la route entre Bourges et Lignières qui est concernée. On est un entonnoir à camions. Cela ne peut plus continuer ainsi. C'est pour cela que j'ai monté cette pétition sur change.org." Qui sait ? L'arrivée d'une nouvelle équipe à la direction du département permettra peut-être d'avancer sur la question.