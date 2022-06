Châteauroux : l'eau du robinet interdite à la consommation pour 25 000 habitants

C'est une information extrêmement importante qui tombe en plein contexte de vigilance orange canicule. Il ne faut pas boire l'eau du robinet si vous habitez dans la partie nord de la ville de Châteauroux, en l'occurrence au nord de la voie ferrée. Tout le centre-ville est concerné, cela représente 25 000 habitants. Elle est impropre à la consommation car la bactérie Escherichia coli a été détectée dans des relevés. Des lieux de distribution d’eau vont être mis en place ce vendredi soir.

Les nourrissons ne doivent pas non plus se laver avec cette eau courante. En revanche, pas de contre-indication pour les adultes. Le plan communal de sauvegarde est déclenché par la ville. La mairie indique qu'il n'y a pas de victimes et qu'il n'y a pas eu d'hospitalisations.