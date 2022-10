Châteauroux : lancement d'un dispositif de collecte de plaque de fibrociment amiante

Un nouveau dispositif pour récolter les déchets amiantés sur la métropole de Châteauroux, à partir de lundi 3 octobre. Un dispositif payant, qui s'adresse aux particuliers pour une surface maximale de 100 mètres carrés de fibrociment amiante.

La mise en place de cette collecte fait suite à la tempête de grêle du mois de mai dernier, qui a endommagé de nombreuses toitures. Celles contenant de l'amiante doivent être retirées et jetées selon une procédure particulière.

Comment ça marche ?

Dès lundi 3 octobre, les propriétaires sinistrés peuvent appeler le numéro vert 0 800 02 54 17 pour prendre rendez-vous afin de vérifier s'ils sont éligibles et d'établir un devis. Un second rendez-vous sera fixée pour la collecte, qui a lieu le vendredi matin. Ce jour-là, une benne sera garée au domicile du particulier, qui chargera lui-même, une fois équipé, les tôles dans un sac homologué, qui sera ensuite transféré et traité sur le site d'enfouissement de Gournay.

Combien ça coûte ?

Le Conseil communautaire de Châteauroux Métropole a voté une grille tarifaire pour cette procédure le 29 septembre dernier.

Le devis comprend : la fourniture du kit de protection amiante, le sac homologué, la mise à disposition de la benne et du personnel, puis le transfert et le traitement des déchets.