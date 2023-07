Châteauroux lutte contre une mauvaise herbe envahissante et très toxique

Dans un bosquet près du cours Saint-Luc à Châteauroux, quelques racines encore visibles nourrissent l'inquiétude de Vincent Rabaté. Responsable de la maintenance à Châteauroux Sud (Cap sud, la Pointerie, Balsaneao Beaulieu jusqu'à la Martinerie) il désigne des racines de Phytolacca coupées il y a quinze jours. Malgré l'équivalent d'une benne entière remplie des parties aériennes de la plante, on aperçoit déjà des feuilles qui repoussent.

ⓘ Publicité

Une plante toxique et envahissante

Cette plante vivace se développe à toute vitesse, avec le bénéfice d'un alignement de planètes qui lui est très favorable. La plante se multiplie surtout par les graines ou grâce au concours invooontaire de certains oiseaux. Ils peuvent les consommer, ce qui favorise la dissémination sur les sites. C'est une plante qui s'adapte très bien au climat sec ou au manque d'eau. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de d'étés secs.

Par ailleurs, la Phytolacca est vivace, ce qui signifie qu'elle peut vivre plusieurs années. Or, la partie aérienne disparaît l'hiver alors que le système souterrain restant se met en dormance, pour se réveiller au printemps sur des sites très fréquentés par la population.

Autre facteur favorable selon Emeline Bodart responsable de la maintenance au Chateauroux nord, "la fin de l'utilisation d'herbicide, dont Chateauroux est précurseure, nous a conduit à ne désherber aqu'avec des moyen mécanique", ce qui nous prend beaucoup de temps. Il leur faut intervenir tous les ans et ne pas oublier une année parce que sinon "après c'est reparti". Si le désherbage prend autant de temps c'est parce que tous les agents doivent se protéger pour éviter tout contact avec la peau et éviter les éclaboussures de sève. Le raisin d'amérique est particulièrement toxique. A faible dose, son ingestion provoque des vomissements et peut conduire à des arrêts respiratoires.

Le raisin d'Amérique présent chez les particuliers

Avec son aspect ornemental et sa hampe rosée, la Phytolacca Americana plait aux particuliers. Mais aux yeux des deux responsables de maintenance castelroussins, ceux qui auraient éventuellement cette plante dans leur jardin doivent procéder au même entretien pour limiter l'invasion. Donc, si une personne reconnaît cette plante, elle doit l'éliminer avec les précautions d'usage. Reste alors la question de savoir quoi faire des plants arrachés? Les jeter au compost et prendre le risque de le rendre toxique, tout en disséminant des graines et permettre à l'invasion de continuer.

Tonio Audonnet le jardinier de France Bleu Berry conseille de faire sécher les plants arrachés, avec précaution, avant de les jeter dans le compost ou de les apporter à la déchetterie.