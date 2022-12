Châteauroux : une formation aux enjeux climatiques pour les agents de la Cité Administrative

La préfecture de l'Indre a proposé aux 520 agents de la Cité Administrative de suivre une formation aux enjeux climatiques, en utilisant l'outil de la Fresque du Climat. L'idée est de sensibiliser aux causes et conséquences du changement climatique sous forme d'une fresque à constituer en groupe : les participants reçoivent un paquet de 42 cartes, qui se basent sur les données du GIEC, et ils doivent les replacer dans l'ordre pour bien comprendre les liens entre chaque événement.

"La hausse de la température entraîne plus d'évaporation, donc plus de nuages plus de pluie, et donc la fonte des glaces est en parallèle de tout ça", explique Julie Bonnet. Cette ingénieure à l'ARS est "ambassadrice du climat" : elle a été formée quelques jours avant l'atelier et est donc chargée de guider les autres membres de son groupe pour constituer la fresque et répondre à leurs questions sur les différents termes. Elle voit de nombreux atouts dans cette formation : "C'est complètement un complément par rapport à mes missions professionnelles, et ça permet d'aborder des notions très spécifiques dont on entend peu parler. C'est l'intérêt de la Fresque du Climat : on apprend du vocabulaire et on apprend d'autres conséquences que le réchauffement climatique."

Les participants constituent la fresque avec les différentes cartes et créent des liens de causes à effets. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

En effet, les participants se retrouvent face à des mots dont ils n'ont pas l'habitude comme le forçage radiatif, l'effet de serre ou encore les aérosols. C'est aussi une manière de mieux appréhender les différents enjeux climatiques de façon ludique : la fresque illustre bien l'impact des activités humaines, comme l'industrie ou l'agriculture, et leurs conséquences concrètes.

Aménager la Cité Administrative pour la rendre plus écologique

L'autre objectif de cet atelier est de permettre aux agents de réfléchir à des aménagements de la cité administrative pour la rendre plus écologique. "On a pré-identifié plusieurs thématiques sur lesquelles les faire réfléchir comme l'aménagement des bâtiments et espaces communs, les mobilités ou encore les économies d'énergie , explique Clémence Roy qui encadre l'atelier pour le CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement). On leur demande de chercher des solutions comme par exemple pour favoriser le vélo, on peut faire construire un abri à vélos ou bien développer un plan Vélib, pour favoriser les déplacements entre le domicile et le travail à vélo, quand la plupart du temps ils se font en voiture." La préfecture s'est donnée jusqu'à juin 2023 pour élaborer un plan de rénovation de la cité administrative.

Une partie des cartes de la Fresque du Climat : celles-ci portent principalement sur les conséquences du dérèglement climatique. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Car cette formation s'adresse à l'ensemble des agents de la Cité Administrative, même à ceux qui ne travaillent pas au quotidien sur les enjeux climatiques dans le département. "L'intérêt d'une sensibilisation comme celle-ci est de s'assurer que la question du dérèglement climatique ne soit pas qu'une affaire de spécialistes, affirme le préfet de l'Indre Stéphane Bredin. C'est important que tous les agents de l'Etat puissent intégrer dans les politiques dont ils ont la charge cet objectif essentiel qui est l'adaptation de toutes les politiques publiques au dérèglement climatique." En effet, dans le même atelier se croisent des agents en charge de l'agriculture et de la gestion de l'eau ainsi que des agents qui travaillent aux RH et à la gestion des finances ou des élections.

Et l'Indre est lui-même un département particulièrement en avance sur la question climatique. "Même un territoire comme le nôtre, qui peut paraître assez loin des enjeux climatiques parce qu'il n'est pas dans ces territoires où l'urgence climatique est encore plus perceptible - car il n'est ni en montagne ni près d'un littoral, dans les derniers mois on a tous pris conscience qu'en réalité aucun territoire n'était épargné, et je pense que dans un petit département comme le nôtre, il faut créer des effets d'entraînement et ça passe notamment par l'exemplarité des agents de l'Etat" , conclut le préfet.