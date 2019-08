Chateldon : un camion citerne pour ravitailler en eau certains habitants de la commune

Châteldon, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Pour les habitants, c'est presque devenu la normalité. "On est ravitaillé par les camions" explique René qui vient de la commune voisine de Rongère Montagne. A cause de la sécheresse, dans le secteur, l'eau potable vient à manquer. Et depuis maintenant plus d'un mois et demi, un camion citerne alimente les hauteurs de Chateldon. se lamente Gaétan qui songe à une reconversion d'activité.

Le niveau des cours d'eau, comme ici le Vauziron, est inquiétant © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Moi je fais les rotations car le manque d'eau est significatif" explique Thierry, l'employé municipal, au volant du camion loué par la commune, "on se sert sur un poteau d'incendie, on remplit la cuve, et on monte directement au château d'eau".

On fait deux ou trois rotations par jour... Thierry, employé communal

Ce sont les habitations situées à près de 700 mètres d'altitude qui sont le plus exposées. Près de 200 personnes sont directement impactées. Une situation préoccupante pour le maire, Tony Bernard. "C'est inquiétant car c'est un phénomène qui devient récurrent, on est sur des captages de montagne, et la production est très faible". Une production qui ne couvre donc plus totalement les besoins. "Certains captages ne produisent plus de 20 à 30 mètres cubes, là où il en faudrait 50 ou 60, donc tous les jours on doit alimenter la partie sommitale de la commune". Les quelques gouttes de pluie tombées ces derniers jours n'ont rien changé. "Il en faudrait beaucoup plus pour revenir à la normale" ajoute Tony Bernard.

La pisciculture du Moulin de la Charme est fermée © Radio France - Jean-Pierre Morel

Mais la commune de Chateldon n'est pas la seule touchée par la pénurie d'eau. Et pour certains, les conséquences sont dramatiques. A quelques kilomètres de là, à Montpeyroux, la pisciculture du Moulin de la Charme est fermée. Le niveau de la Crédogne est au plus bas, près de cinq tonnes de poissons ont été perdu, soit la moitié de la production annuelle. Une véritable catastrophe pour le propriétaire, Gaétan Bruchet. "La chambre d'agriculture et la DDT ont chiffré les pertes entre 35 et 40 000 euros, la rivière est au plus bas, la température est montée à 27 degrés, je ne sais pas comment repartir, quand repartir, et avec quoi repartir, on travaille grâce à l'eau, et si il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de poisson" se lamente Gaétan qui songe à une reconversion d'activité. A Chateldon, une distribution gratuite de bouteilles est organisée en mairie. Un comble dans cette commune réputée pour son eau minérale à l’effigie du roi soleil.